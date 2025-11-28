Actualidad

Mercatón Navideña: Así puede comprar productos campesinos para regalar en esta Navidad

Hay canastas compuestas por productos artesanales como miel de abejas, café molido, mermelada, trufas y bombones, achiras de sagú, fruta deshidratada y más.

Fin de año siempre es una buena época para dar obsequios a las personas más cercanas, bien sean algunos detalles o las grandes anchetas que se suelen ver en estas épocas. Un buen plan es poder armar esas anchetas con comida y productos orgánicas que hacen los campesinos de la región.

Es por esta razón que llega la ‘Mercatón Navideña’ de los Mercados Campesinos de Bogotá y se convierte en una excelente oportunidad de adquirir productos campesinos, productos orgánicos, artesanías y más. Este año la ‘Mercatón Navideña’ permite compras en línea.

Con la ‘Mercatón Navideña’ de los Mercados Campesinos de Bogotá los productores rurales ofrecen sus alimentos tradicionales de temporada de Navidad y año nuevo, a través de compras completamente virtuales, facilitando que las familias bogotanas accedan a productos campesinos sin intermediarios y los reciban directamente en su hogar.

En esta edición, las organizaciones AgroArteSanamente y MAPRO participarán con dos canastas cada una, disponibles en modalidades de $ 95.000 y $ 120.000, permitiendo que los usuarios elijan la opción que mejor se ajuste a sus necesidades.

¿Cómo puede obtener los productos?:

Las ventas de estas canastas se realizarán exclusivamente por medio de la página web: https://mercadoscampesinos.gov.co/content/canasta, fortaleciendo el comercio digital campesino durante la tan esperada temporada decembrina.

“Con la Mercatón Navideña reafirmamos nuestro compromiso con las familias rurales, apoyando sus ventas a través de canales virtuales que acercan el campo a los hogares. Invitamos a la ciudadanía a vivir una Navidad solidaria y conectada con nuestros productores”, afirmó Dora Lucía Rincón, subdirectora de Abastecimiento Alimentario de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE).

¿Cuáles productos contiene las canastas?:

La organización MAPRO ofrecerá dos canastas compuestas por productos artesanales como miel de abejas, café molido, mermelada, trufas y bombones, achiras de sagú, fruta deshidratada, panderitos, productos de maní, avena, café, mantequilla, alfajores, almendras y chips de chocolate. Ambas versiones, tanto la de $ 95.000 como la de $ 120.000, incorporan una selección curada de sabores típicos de la Navidad 2025.

Por su parte, AgroArteSanamente dispondrá de dos canastas también en versiones de $ 95.000 y $ 120.000, que incluyen barra de chocolate, sal marina gourmet, mermelada de arándanos, granola natural, pesto y su conocido Té de la felicidad. Estas combinaciones buscan ofrecer alternativas artesanales y naturales para complementar las celebraciones de fin de año.

Fechas para hacer los pedidos:

Los pedidos podrán realizarse del 25 de noviembre al 11 de diciembre de 2025, con entregas en una primera etapa, del 1 al 7 de diciembre y segunda etapa, del 12 al 21 de diciembre.

Los Mercados Campesinos de Bogotá es una estrategia de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) que cada semana conecta a productores rurales con compradores urbanos en distintos puntos de la ciudad, continúa fortaleciéndose también en el entorno digital, ampliando las oportunidades para las familias campesinas de Bogotá.

