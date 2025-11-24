Tendencias decorativas para navidad 2025: No está el color rojo ni verde

La temporada navideña de 2025 ya se acerca y se perfila como una de las más innovadoras y diversas en términos de decoración.

Aunque el rojo y el verde han sido, por tendencia, los tonos tradicionales de la Navidad, durante este 2025 la celebración decembrina tiene otros tonos especiales de acuerdo con una propuesta estética más actual, en la que predominan colores suaves y contemporáneos.

¿Cuál es la tendencia decorativa 2025?

Las nuevas tendencias decorativas para este año se inclinan más hacia una estética minimalista, ya los excesos visuales en decoración y en tonos, ceden espacio a la armonía. En este contexto, los tonos como el blanco, el beige y el gris se consolidan como la base de ambientes elegantes y funcionales, complementados por matices metálicos que añaden brillo sin caer en lo llamativo.

Navidad se define por los colores festivos y exceso de luces, aunque este año la tendencia sea “menos es más”, el rojo y el verde, nunca pasan de moda y mantienen su vigencia porque han sido asociados históricamente con el amor, la esperanza y la unión familiar.

Colores tendencia en la navidad 2025:

Azules invernales: En esta gama de azules va desde el azul hielo hasta el marino profundo. Van desde tonos como el azul marino, el azul real o el azul eléctrico, que se asocia con la paleta de colores del tipo de piel invierno.

Otras tendencias decorativas: