Fonseca presenta “CELEBRAR”, su nueva canción para Navidad y Fin de Año

Fonseca, uno de los artistas colombianos más influyentes en la música latina, ganador de nueve Latin GRAMMY® y con 29 nominaciones a lo largo de su carrera, estrena “CELEBRAR”, una canción luminosa que se convierte en la banda sonora para despedir el año y agradecer por lo vivido. Este lanzamiento reafirma la tradición del artista de regalarle a su público, cada diciembre, un tema especial para cerrar el ciclo con gratitud.

“CELEBRAR” es más que una canción: es una invitación a agradecer por los miles de motivos que tenemos para brindar. Fonseca recuerda que siempre hay razones para celebrar: los amores, los amigos, la familia, los aciertos, los errores y los aprendizajes que nos han traído hasta aquí. Con melodías optimistas y arreglos cargados de emoción, la pieza está pensada para acompañar reuniones familiares, novenas, cenas navideñas y brindis de Fin de Año.

En palabras del artista: “La gratitud se ha convertido cada vez más en una bandera de mi música y me encanta que así sea. Me alegra el corazón agradecerle a la vida por medio de mis canciones y presenciar lo que eso genera en los conciertos. Celebrar es agradecer por los que queremos, por el presente, por los momentos que quedan guardados en el corazón. Celebrar es una canción para cerrar el año agradecidos. ¡Feliz Año familia!”.

En un mundo que parece ir siempre a mil por hora, “CELEBRAR” nace de la necesidad de pausar, agradecer y disfrutar el ahora, sin importar lo que esté pasando alrededor. La canción invita a valorar los pequeños momentos: una llamada, una cena sencilla, una risa compartida, y a vivirlos con intensidad junto a quienes más queremos.

Más que un sencillo, “CELEBRAR” se presenta como una dedicatoria especial. Una frase resume su esencia: “El tesoro más hermoso es tenerte conmigo”, recordándonos que el verdadero lujo no está en los regalos ni en los planes perfectos, sino en la presencia de las personas que amamos.

Ficha técnica: Escrita por Fonseca, Florentino Primera (miembro de Servando y Florentino), Yasmil Marrufo y Andy Clay. Producción: Fonseca y Andy Clay.