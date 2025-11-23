55 Mujeres fueron las encargadas del diseño de las figuras del alumbrado navideño en Armenia

Armenia

Buena noticia, 55 madres cabeza de familia fueron las encargadas de elaborar las figuras navideñas que se encenderán en esta navidad en la capital del Quindío, el alumbrado se denomina “Armenia, una maravilla en Navidad”

El Alumbrado Navideño 2025 de Armenia está inspirado en “Maravillas del Mundo en Navidad”, que nos invita a recorrer diferentes culturas y a finalizar en el Parque Fundadores, donde la mayor maravilla es la Navidad quindiana en familia, y otras zonas con Navidad tradicional

Como en los alumbrados navideños que la Empresa de Energía del Quindío, EDEQ desarrolla en el Quindío, todas las piezas decorativas de Armenia, una maravilla en navidad, son nuevas y elaboradas a mano por talento local: no se trata de figuras traídas de otras ciudades ni reutilizadas de años anteriores, sino de creaciones originales que nacen en los talleres del departamento.

En esta versión se destaca el trabajo de 55 madres cabeza de hogar, encargadas del vestido, perfilado y decoración de cada figura, lo que convierte al alumbrado en una oportunidad de generación de ingresos y fortalecimiento del tejido social.

El alumbrado navideño de 2025 contará con 2.600 figuras, más de 8 kilómetros de manguera LED y de 700.000 bombillos mini led.

Hablan las mujeres

“mi trabajo acá es vestidora de muñecos, es un trabajo que hago con mucho amor, con mucha paciencia, mucho esfuerzo para los niños y para los turistas y las familias que quieran venir a verlos. Yo inicié hace 15 años trabajando con la empresa, con experiencias nuevas cada día porque pues cada año el alumbrado es algo diferente, son temáticas diferentes, son figuras diferentes.

Entonces, cada año uno espera como con ansias esta temporada para venir a vestir qué es lo que me gusta. Pues para nosotros representa una satisfacción muy grande de que somos 55 madres, cabezas de familia que hacemos nuestras labores con nuestras propias manos.

Es como algo artesanal en lo que nosotros también logramos que las figuras salgan en perfecto estado, que puedan disfrutar un alumbrado con sus familias, que puedan salir a ver figuras nuevas, algo fuera de lo común que no se había hecho en Armenia con la temática de Armenia Maravillas del Mundo.

También invitarlos a que, por favor, valoren el esfuerzo de estas madres que están trabajando todos los días, tres meses seguidos que poco a poco se están ganando el sustento de nuestras familias. Nosotras le ponemos el corazón para que todas las familias disfruten de esta hermosa Navidad.

Con una inversión superior a los $2.500 millones, el alumbrado se concibe como un viaje emocional con el que las familias recorren las calles de Armenia para crear recuerdos, compartir momentos y renovar esperanzas. Se espera que al 1 de diciembre se encienda el alumbrado navideño en la ciudad de Armenia.