“Nicolás Petro habría pedido cupos en el Gobierno tras reuniones con exministro”: Fiscalía

Más detalles se conocieron de la nueva investigación contra Nicolás Petro. Habría pedido cupos tras reuniones con funcionarios del Gobierno nacional.

La fiscal Lucy Laborde, quien también dirige el caso en contra de Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, reveló que el hijo del presidente Gustavo Petro se reunió con el exministro del Interior, Alfonso Prada, para buscar cupos en el Gobierno. Esto en el marco del presunto delito de tráfico de influencias.

La fiscal, incluso, sostuvo que también se reunió con el director de la DIAN de ese entonces, Luis Carlos Reyes.

“Usted Nicolás Petro acudió a una reunión con el director de la DIAN, en ese entonces, el día 15 de julio de 2022, a quien le habría solicitado la dirección de la DIAN en Barranquilla t en Cartagena”, dijo la representante de la Fiscalía.

Durante la audiencia, la fiscal afirmó que Nicolás Petro se habría apropiado de 111 millones de pesos, a través de dos contratos con la Gobernación del Atlántico.

“Una gran parte de estos recursos no eran usados para el contrato contractual que fue creado, sino para repartírselo ilícitamente entre ustedes”, sostuvo.

Los delitos imputados a Nicolás Petro fueron interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio.

Cuestionamientos de la defensa

Durante la audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro, su abogado defensor, Alejandro Carranza, lanzó fuertes reparos a la exposición de la Fiscalía, señalando que los hechos presentados carecen de precisión, coherencia y sustento jurídico.

Carranza sostuvo que la Fiscalía no logró especificar ningún acto concreto que vincule a su defendido con los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias y peculado por apropiación.

El abogado aseguró que la acusación presenta contradicciones entre los tipos penales señalados, pues en algunos apartes la Fiscalía califica a Petro como particular y en otros como servidor público.

En cuanto al tráfico de influencias, el abogado cuestionó que no se haya precisado qué autoridad habría sido influenciada, en qué etapa del proceso contractual ocurrió, ni qué beneficio económico concreto habría obtenido Nicolás Petro.

La audiencia seguirá este miércoles a las 2:00 de la tarde.