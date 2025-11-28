Juez admite tiquetes y certificados de ingresos de Nicolás Petro para la etapa de juicio

En la reanudación de la audiencia preparatoria del juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra Nicolás Petro Burgos, el juez Primero Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó, anunció la admisión de un amplio conjunto de pruebas documentales presentadas por la defensa del procesado.

El primer documento analizado fue una serie de certificaciones de operadores de telefonía móvil con los que la defensa busca “negar la titularidad de líneas telefónicas asociadas a Nicolás Fernando Petro desde agosto de 2018”.

También fueron aprobados por el togado, tiquetes de vuelos a nombre del procesado, así como certificación oficial de Migración Colombia sobre movimientos migratorios de Petro Burgos, presentada como evidencia directa y de refutación.

El juez detalló que estas pruebas buscaban reconstruir la trazabilidad de desplazamientos del procesado y descartar supuestos viajes asociados a la acusación de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Ingresos, actividad económica y documentación bancaria

Otro paquete importante incluyó certificaciones relacionadas con la actividad económica de Petro Burgos: certificación de ingresos como diputado del Atlántico, expedida por la Asamblea Departamental; documentos bancarios, apertura de cuentas, colillas de cheques y extractos relacionados con terceros mencionados por la Fiscalía, como Gabriel Hilsaca.

Además, se incluyeron las declaraciones de renta de Nicolás Petro y de personas vinculadas al proceso como su primo, David Camilo Burgos Soto.

Para el juez, estos documentos buscan demostrar la “presunta licitud de los ingresos del procesado”, pieza central del argumento de la defensa.

El paquete evaluado por Carbonó también incluyó información de varias empresas como la composición accionaria y representación legal de sociedades con los que la defensa buscará explicar movimientos económicos y vínculos comerciales.