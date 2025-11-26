La razón por la que se frustró la inspección que ordenó la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes en el caso que se sigue en contra del presidente Gustavo Petro por presunta financiación irregular de campaña 2022.

EL DATO DE JOSE ANDRES

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes pidió investigar penal y disciplinariamente a la fiscal Lucy Laborde, quien lleva los procesos contra de Nicolás Petro.

La compulsa se debe a una presunta obstrucción a las órdenes de esa célula investigativa y, por una aparente dilación injustificada a la inspección que no se hizo el pasado 18 de noviembre en el marco del proceso que se sigue contra el presidente Gustavo Petro por presunta financiación ilegal en su campaña 2022.

Comisión de Acusaciones pidió investigar a la fiscal del caso Nicolás Petro Ampliar

La motivación de la Comisión de Acusaciones

El documento conocido por la sección EL DATODE JOSE ANDRES advierte de una obstrucción a la función constitucional de investigación violación de deberes funcionales de la fiscal.

Resulta que el 18 de noviembre pasado, en horas de la mañana se desarrollaba una audiencia de solicitud de revocatoria del principio de oportunidad concedido a la testigo Days Vásquez, esa diligencia se suspendió porque la fiscal dijo que no podía porque debía atender la inspección ordenada por la Comisión de Acusaciones.

Sin embargo, sobre las 10:20 am, mientras cursaba esa audiencia, la fiscal Laborde no le dijo al juez que vía WhastApp y de manera informal estaba aplazando la inspección.

El informe secretarial reportado a la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, dice que la fiscal Lucy Laborde manifestó que no podía atender la inspección que estaba programada para las 2:00 pm debido a que tenía programada a esa hora una audiencia.

Para los investigadores de la Comisión de Acusación de la Cámara, presuntamente, la fiscal Laborde dilató de manera injustificada la diligencia.

Comisión de Acusaciones pidió investigar a la fiscal del caso Nicolás Petro Ampliar

La orden de la Comisión de Acusaciones

La Comisión ordenó esa inspección en el marco del proceso que se sigue contra el presidente por presunta financiación ilegal en la campaña 2022 y se había requerido piezas procesales relacionadas con ese asunto, y para garantizar la seriedad de la actuación judicial, se comisionó a la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla.

“Desatender un Despacho Comisorio de esta Comisión por un canal informal, eludir la formalización de la suspensión y guardar silencio cuando la defensa y el Juez de Garantías discuten una audiencia que se suspende precisamente para acudir a la inspección, no es compatible con ese estándar. Es legítimo preguntarse si estamos ante una simple descoordinación o ante una conducta que amerita ser examinada como eventual falta gravísima”, indica el documento.

Por ello pidió a la Comisión de Disciplina y a la Fiscalía investigar a la fiscal del caso Nicolás Petro.