Nicolás Petro no aceptó los cargos por caso Fucoso: Fiscalía solicitará medida de aseguramiento

En medio de una audiencia entre dudas, confusiones y más aclaraciones sobre los hechos relacionados por la Fiscalía en el marco de la imputación de cargos se llevó la imputación de cargos contra Nicolás Petro por el caso Fucoso.

Durante la imputación, la Fiscal Lucy Laborde dio a conocer que desiste de imputarle a Nicolás Petro el delito de falso testimonio.

Así las cosas, le fueron imputados al exdiputado los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias de particulares, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

Por su parte, Nicolás Petro no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, incluso en su defensa material, solicitada ante el Juez, manifestó no entender los hechos que se le relacionan en los delitos imputados.

Nicolás Petro entonces quedó imputado de cinco delitos por el caso Fucoso y la Fiscalía confirmó que solicitará la medida de aseguramiento. Esta audiencia quedó fijada para el próximo 2 de diciembre a las 8:30 de la mañana.

Desencuentros durante la audiencia

Varios desencuentros entre el Juez, Nicolás Petro y su defensa se registraron durante la audiencia de imputación de cargos contra el hijo del presidente Gustavo Petro

El juez se mostró molesto con el abogado Alejandro Carranza en varios momentos de la audiencia al que le llamó la atención en repetidas oportunidades. Incluso, le llamó la atención por encender el micrófono mientras hablaba con su defendido, Nicolás Petro.

El Juez también le llamó la atención varias veces a Nicolás Petro debido a las apreciaciones y preguntas que tenía con respecto a la imputación hecha por la Fiscal Lucy Laborde