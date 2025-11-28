Conozca los cierres viales del fin de semana en Risaralda por una competencia ciclística

Pereira

La Policía de Tránsito y Transporte confirmó que se implementarán cierres viales en varios corredores del departamento de Risaralda entre el viernes 28 y el domingo 30 de noviembre, con motivo de la realización de la Vuelta del Futuro 2025.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores y usuarios de la vía para planear con anticipación sus recorridos y atender las indicaciones de los uniformados que estarán presentes en cada punto de control, así lo informó el teniente Miguel Ángel Silva, jefe seccional tránsito y transporte Policía Risaralda.

Estos son los cierres viales

Viernes 28 de noviembre

Se disputará la segunda etapa entre los municipios de La Virginia y Apía, con cierres desde las 8:00 de la mañana. El paso vehicular se habilitará de manera controlada conforme avance la caravana ciclística.

Sábado 29 de noviembre

Se correrá la tercera etapa, una de las fracciones de mayor extensión. El recorrido partirá desde el Velódromo de Pereira, en la Villa Olímpica, para tomar la avenida 30 de agosto y continuar por la vía a Cartago. Posteriormente, los ciclistas llegarán a La Victoria y retornarán hacia Pereira. El cierre culminará en el municipio de Marsella, ingresando por la avenida del Pollo y el sector de Mercasa.

Domingo 30 de noviembre

La cuarta y última etapa iniciará en la glorieta del Ingenio de La Virginia, avanzará hacia la glorieta de Ansermanuevo, y regresará hasta el punto de partida. Desde allí, el cierre será total hasta llegar al municipio de Apía, donde se ubicará la meta final de la competencia.

Los cierres se extenderán diariamente entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m., implementados de forma progresiva para minimizar afectaciones en la movilidad y proteger a los corredores, equipos de competencia y acompañantes.

La Policía de Tránsito reiteró su invitación a respetar la señalización, evitar maniobras peligrosas y prever rutas alternas durante el desarrollo del evento deportivo, con el fin de garantizar una movilidad segura durante las tres jornadas.

