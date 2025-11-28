A estos pensionados no se les subirá automáticamente la mesada para 2026: ¿De qué depende?

Diciembre es un mes importante para muchos colombianos en materia económica, pues no solamente hay quienes se ven beneficiados con el pago de la Prima de Navidad, sino que además están a la expectativa por el aumento del salario mínimo para el próximo año. Esto no solamente impacta a millones de trabajadores, sino también a los pensionados.

De acuerdo a las cifras de Colpensiones, hacia julio de 2025 habían unos 1.8 millones de jubilados. Entre ellos, hay quienes reciben un salario mínimo como pago de su mesada; por lo tanto, el ajuste que se va a discutir en los próximos días en las mesas de negociación determinará cuál es el valor que les llegará cada mes durante el 2026.

¿Cómo funciona el aumento en el pago de la mesada?

Si un pensionado recibe un salario mínimo en el pago de su mesada, se verá sujeto al aumento que quede establecido para el año 2026, bien sea en las mesas que conforman Gobierno, empresarios y centrales obreras o por el decreto que sancione el presidente Gustavo Petro en caso de que no se llegue a un acuerdo.

Por ejemplo, el salario mínimo en 2025 quedó en una cifra final de 1.423.500 pesos, sin tener en cuenta el auxilio de transporte, tras el ajuste del 9,54% que se fijó por decreto presidencial. En ese orden de ideas, este es el valor que reciben los jubilados si cotizan su pensión por la cifra básica.

Ahora bien, si un pensionado recibe una cifra superior a un salario mínimo, el aumento de la mesada no se dará de forma automática, es decir, no les aplicará el mismo incremento frente al ajuste que regirá para el 2026. En este caso, este se encuentra sujeto a otro factor que también entra en la discusión del sueldo básico.

¿Cómo funciona el aumento de la mesada para quienes ganan más de un salario mínimo?

Para los pensionados que perciben más de un salario mínimo en el pago de su mesada, el aumento se establece a partir de la cifra del Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportado por el Dane al finalizar el año (5,20% en diciembre de 2024). Por ejemplo, si una persona recibía un pago mensual de 1.500.000 pesos durante el año anterior, este aumentó a 1.578.000 pesos que se le pagaron a lo largo del 2025.

“Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobrevivientes, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el 1o. de enero de cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor”, explica el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

Así las cosas, el valor de la mesada para los pensionados que perciban más de un salario mínimo se ajustará de acuerdo a lo que reporte el Dane frente a la cifra del IPC. Actualmente, esta se encuentra en un 5,51% tras el informe de octubre; por lo tanto, si una persona recibía 1.700.000 pesos en 2025, el valor final será de 1.793.670 pesos para el 2026.