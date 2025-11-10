Mesada 13: ¿De cuánto será en 2025 y cuál es fecha máxima que tiene Colpensiones para pagarla?

Cada año, miles de ciudadanos en Colombia reciben el pago de la mesada 13. Este es un incentivo que equivale a la prima de servicios y les corresponde a los pensionados como un ingreso adicional a la mensualidad que cobran a lo largo del año.

De acuerdo a las cifras de Colpensiones, hay más de siete millones de personas vinculadas con corte hasta septiembre de 2025. De esa cifra, algo más de dos millones son afiliados activos, lo que significa que la entidad se encarga de realizar el pago de la mesada, incluyendo la número 13.

A diferencia de la prima de servicios que reciben muchos trabajadores en Colombia, la mesada 13 únicamente se paga durante el mes de diciembre. Esto coincide con una época del año en la que muchas familias suelen gastar una buena suma de dinero por la llegada de la Navidad o también para viajar a diferentes destinos, ya sea dentro o fuera del país.

¿Cuándo se paga la mesada 13 en diciembre?

El pago de la mesada 13 está contemplado en la Ley 100 de 1993, también conocida como el sistema de seguridad social. El artículo 50 de esta señala lo siguiente:

“Los pensionados por vejez o jubilación, invalidez y sustitución o sobrevivencia continuarán recibiendo cada año, junto con la mesada del mes de noviembre, en la primera quincena del mes de diciembre, el valor correspondiente a una mensualidad adicional a su pensión“.

En ese orden de ideas, Colpensiones tiene como plazo máximo hasta el 15 de diciembre para que consigne el pago de la mesada 13 que le corresponde a cada uno de sus afiliados. Sin embargo, hay algunas entidades que pueden adelantar este proceso durante el mes de noviembre.

A diferencia de los pagos que realizan cada mes, en la mesada 13 no se realiza ningún tipo de descuento por aportes en salud, por lo que el pensionado podrá disfrutar de la totalidad del dinero que le sea consignado.

¿Cuál es el valor que se pagará en la mesada 13?

El pago de la mesada 13 corresponde al 100% del monto mensual que se le deposita a lo largo del año; es decir, si un pensionado recibe el equivalente a un salario mínimo, el cual es de 1.423.500 pesos para el 2025, ese mismo valor se le pagará al momento de hacer su respectiva consignación.

Cabe mencionar que en Colombia un pensionado no puede recibir menos de un salario mínimo en el pago de su mesada; por lo tanto, la mesada 13 también se reconoce con este mismo valor. Asimismo, si recibió un sueldo mayor durante el tiempo en el que trabajó, el valor que recibirá en diciembre será mucho más alto.

¿Qué pensionados en Colombia no reciben la mesada 13?

Si bien la mesada 13 es un incentivo que reciben muchos pensionados en Colombia, hay algunos que están exentos de este pago al no cumplir con las condiciones que exige la Ley. En este caso, son todos los que reciben una devolución de aportes, ya que no cumplen con la edad mínima o con las semanas cotizadas para alcanzar su respectiva jubilación.