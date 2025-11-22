¿Qué pensiones subirán con el aumento del salario mínimo 2026? Así funciona

Muchos colombianos se encuentran a la expectativa ante el aumento del salario mínimo para el 2026. Al respecto, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que a partir del 1 de diciembre se instalarán las mesas de concertación, en la que participan gobierno, empresarios y centrales obreras, para llegar a un acuerdo frente a la cifra que regirá a partir del próximo año.

Según datos del Dane, hasta octubre de 2024 unos 22,8 millones de personas en Colombia se encuentran vinculadas laboralmente. Entre ellos, un 14,7% recibe un salario mínimo al mes, lo que equivale a algo más de 3,3 millones de trabajadores.

Esta cifra no solamente involucra a miles de trabajadores en Colombia, ya que además hay varios pensionados que reciben el salario mínimo en su mesada; por lo tanto, a ellos también les afecta directamente la decisión que se tome en las mesas de negociación o también a través del decreto que firme el presidente Gustavo Petro en los últimos días de diciembre.

¿Qué pensionados se ven beneficiados con el aumento del salario mínimo para 2026?

Según indica el Fondo de Pensiones Públicas (FOPEP), si a un pensionado se le consigna un salario mínimo en el pago de su mesada, el aumento para el próximo año se dará con base en la cifra que quede establecida, ya sea en la mesa de negociación o por el decreto presidencial. Por ejemplo, para el 2025 se maneja una cifra de 1.423.500 pesos tras el incremento del 9,54% establecido por el primer mandatario.

Ahora bien, si un pensionado recibe una mesada por un valor superior al salario mínimo, el aumento para el año siguiente queda establecido a partir de la cifra del IPC (Índice de Precios al Consumidor) que queda vigente en diciembre.

Por ejemplo, si una persona jubilada recibía una mesada de 1.800.000 pesos durante el 2024, el valor que le fue consignado cada mes a lo largo de 2025 fue de 1.893.600 pesos, teniendo en cuenta que el IPC finalizó el año anterior con un 5,20%.

En Colombia, un 60% de los pensionados recibe un salario mínimo en el pago de su mesada, lo que corresponde a aproximadamente unos 1,2 millones del total que hay en el país. En ese orden de ideas, hay un gran porcentaje de este grupo de personas que también se encuentra a la expectativa ante el aumento del salario mínimo para el año 2026.

¿Cómo se definirá el aumento del salario mínimo para 2026?

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que desde el próximo lunes 1 de diciembre se levantarán las mesas de negociación para buscar un acuerdo frente al ajuste del salario mínimo para el 2026. Allí, el Dane realizará la presentación de la cifra correspondiente al Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre de 2025 para su respectivo análisis el día 5.

A partir de allí, se llevarán a cabo las jornadas de concertación que tendrán lugar hasta el próximo 15 de diciembre. Si en ellas no se llega a un acuerdo, se celebrarán otras extraoficiales para que las tres partes involucradas lleguen a un consenso final. De lo contrario, el aumento del salario mínimo será fijado por el presidente a través del decreto que se expedirá previo al 31 de diciembre.