Si el SMLV sube el 5,51% del último IPC del DANE, ¿en cuánto quedaría para 2026? Análisis

El Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV) para 2026 quedaría en $1.502.000 si su aumento se limitara estrictamente al 5,51% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportado por el DANE a octubre de 2025. Esta proyección, que parte del salario mínimo vigente de $1.423.500 para 2025, representa el escenario base contemplado en la legislación colombiana, aunque dista de ser la cifra final que se aprobará en la Mesa de Concertación Laboral.

El cálculo exacto determina que un aumento del 5,51% sobre el SMLV 2025 representa $78.436 pesos adicionales, llevando el salario a $1.501.936. Sin embargo, siguiendo la práctica habitual de redondear al múltiplo de $1.000 más cercano, la cifra final se establecería en $1.502.000.

Preservación del poder adquisitivo vs. mejora real

Un aumento idéntico al IPC garantiza que los trabajadores que devengan el salario mínimo mantengan su poder adquisitivo, pudiendo comprar en 2026 la misma canasta de bienes y servicios que en 2025. Sin embargo, este escenario no incorpora el componente de Productividad Total de los Factores (PTF), elemento fundamental en el modelo de negociación colombiano.

La omisión del factor de productividad implicaría que los trabajadores no participarían de las ganancias de eficiencia y crecimiento económico del país, representando una pérdida en su participación real en la riqueza nacional. Esta situación generaría un rechazo inmediato por parte de las centrales obreras durante la negociación.

Dinámica de la Mesa de Concertación Laboral

La fijación del salario mínimo en Colombia se realiza mediante negociación en la Mesa de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, donde participan el Gobierno Nacional, los gremios empresariales y las centrales obreras.

En este escenario, el 5,51% representaría solamente el punto de partida de la negociación. Los gremios empresariales podrían argumentar que un incremento superior al IPC afectaría la competitividad y generaría presiones inflacionarias, mientras que las centrales obreras históricamente presentan propuestas que superan significativamente la inflación, incorporando además del IPC y la productividad, un componente de recuperación del poder adquisitivo histórico.

Impacto macroeconómico y riesgo de indexación

Un aumento salarial anclado exactamente al IPC presenta efectos ambivalentes en la economía colombiana. Por un lado, se consolida la expectativa de que los precios continuarán subiendo al mismo ritmo (5,51%), fenómeno conocido como indexación que dificulta el objetivo del Banco de la República de llevar la inflación a su rango meta del 3%.

Adicionalmente, si la productividad real es baja o negativa, un incremento del 5,51% en el costo laboral podría desincentivar la contratación formal, especialmente en las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y sectores menos productivos, impulsando potencialmente la informalidad laboral.

Este sería el aumento del salario mínimo 2026 si sube lo mismo que en 2025: Análisis de % // Caracol Radio Ampliar

Así quedaría el auxilio de transporte con el aumento del salario mínimo

El SMLV funciona como base de cálculo para numerosas variables económicas en Colombia, por lo que su aumento del 5,51% generaría incrementos automáticos en:

Auxilio de transporte: Pasaría de $200.000 a aproximadamente $211.020

Pasaría de $200.000 a aproximadamente Cuotas moderadoras del sistema de salud

del sistema de salud Multas y sanciones de carácter económico

y sanciones de carácter económico Matrículas en instituciones educativas

en instituciones educativas Aportes a seguridad social

Unidad de Valor Tributario (UVT)

Topes de cotización a pensiones

a pensiones Subsidios de vivienda

Estos ajustes impactarían directamente el bolsillo de los colombianos, amplificando el efecto del aumento salarial en la economía familiar.

Perspectiva real para 2026

Históricamente, el aumento final del SMLV ha superado consistentemente la cifra de inflación anual para incorporar el factor de productividad. Un incremento de solo 5,51% sería considerado insuficiente por las centrales obreras y probablemente conduciría al rompimiento de la concertación, obligando al gobierno a fijar unilateralmente una cifra que refleje tanto el IPC como la productividad.

La cifra final para 2026, buscando un equilibrio entre la protección del poder adquisitivo de los trabajadores y la sostenibilidad empresarial, estará necesariamente por encima del 5,51%, incorporando adicionalmente el componente de Productividad Total de los Factores que determine el consenso entre los actores de la Mesa de Concertación.