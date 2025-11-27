¡Su valor se mantiene! Precio del café para el día de HOY, 27 de noviembre, según la FNC

Si bien la Federación Nacional realiza actualizaciones diarias para conocer el precio del café en el país, esta vez, informó la entidad que, el día de hoy, 27 de noviembre, debido a feriados en los Estados Unidos, la Bolsa de Nueva York, no presentó actualizaciones, es decir, el valor que se mostró el día de ayer, 26 de noviembre, se mantiene.

Para su información, hoy 27 de noviembre es feriado en Estados Unidos (Día de Acción de Gracias) y no operó el mercado financiero, ni bursátil, por lo tanto el precio del café que rige es el mismo del pasado miércoles 26 de noviembre 👉🏽https://t.co/7mfykA4knX — Federación Nacional de Cafeteros (@FedeCafeteros) November 27, 2025

Le recomendamos: ¡Gran caída! Precio del café para este 26 de noviembre, según la Federación Nacional de Cafeteros

Precio de la carga de café HOY, 27 de noviembre

En un informe diario que es publicado por la Federación Nacional de Cafeteros, se estableció que para este 27 de noviembre, el precio de la carga de café se fijó en $2.852.000 COP. Esto representa una leve caída en su precio dentro del mercado, ya que el día de ayer, 25 de noviembre, su cotización fue de $2.942.000 COP, es decir, una devaluación de $90.000 mil pesos.

Por otro lado, el precio de la pasilla contenida se mantiene en los 10.000 kg/COP. Hasta el momento no hay actualizaciones en los informes presentados por la federación. Cabe recalcar que, este valor se ha mantenido desde hace un par de meses.

Precio del café en dólares

El dólar en Colombia ha presentado cambios significativos a lo largo de los últimos meses, puesto que ha presentado un decrecimiento en su valor, llegando a cotizarse por debajo de los $3.800 pesos.

Le puede interesar: ¡Importante disminución! Precio del dólar en Colombia para HOY, 27 de noviembre, según Banrep

Por otro lado, Investing es una plataforma que se dedica al estudio del mercado internacional, es decir, todo lo que realizan está relacionado con el sector financiero, ya que presentan en tiempo real la cotización de divisas, productos e insumos. Es así que, el precio del café en dólares para este 27 de noviembre es de 379,90 USD, representando una leve caída del 0,89%, es decir, una pérdida de 3,40 USD.

Precio del café en las ciudades de Colombia

En las principales ciudades del país también se establece un precio para la carga de café en cuanto a la carga, el kilo y la arroba. Es así que, la Federación Nacional de Cafeteros estableció que el precio del café en las principales ciudades de Colombia:

ARMENIA: Carga 2,852,500 – Kilo 22,820 – Arroba 285,250

Carga 2,852,500 – Kilo 22,820 – Arroba 285,250 BOGOTÁ: Carga 2,851,250 – Kilo 22,810 – Arroba 285,125

Carga 2,851,250 – Kilo 22,810 – Arroba 285,125 BUCARAMANGA: Carga 2,850,875 – Kilo 22,807 – Arroba 285,088

Carga 2,850,875 – Kilo 22,807 – Arroba 285,088 BUGA: Carga 2,853,250 – Kilo 22,826 – Arroba 285,325

Carga 2,853,250 – Kilo 22,826 – Arroba 285,325 CHINCHINÁ: Carga 2,852,375 – Kilo 22,819 – Arroba 285,238

Carga 2,852,375 – Kilo 22,819 – Arroba 285,238 CÚCUTA: Carga 2,850,375 – Kilo 22,803 – Arroba 285,038

Carga 2,850,375 – Kilo 22,803 – Arroba 285,038 IBAGUÉ: Carga 2,851,625 – Kilo 22,813 – Arroba 285,163

Carga 2,851,625 – Kilo 22,813 – Arroba 285,163 MANIZALES: Carga 2,852,375 – Kilo 22,819 – Arroba 285,238

Carga 2,852,375 – Kilo 22,819 – Arroba 285,238 MEDELLÍN: Carga 2,851,625 – Kilo 22,813 – Arroba 285,163

Carga 2,851,625 – Kilo 22,813 – Arroba 285,163 NEIVA: Carga 2,850,750 – Kilo 22,806 – Arroba 285,075

Carga 2,850,750 – Kilo 22,806 – Arroba 285,075 PAMPLONA: Carga 2,850,500 – Kilo 22,804 – Arroba 285,050

Carga 2,850,500 – Kilo 22,804 – Arroba 285,050 PASTO: Carga 2,850,500 – Kilo 22,804 – Arroba 285,050

Carga 2,850,500 – Kilo 22,804 – Arroba 285,050 PEREIRA: Carga 2,852,375 – Kilo 22,819 – Arroba 285,238

Carga 2,852,375 – Kilo 22,819 – Arroba 285,238 POPAYÁN: Carga 2,852,625 – Kilo 22,821 – Arroba 285,263

Carga 2,852,625 – Kilo 22,821 – Arroba 285,263 SANTA MARTA: Carga 2,854,125 – Kilo 22,833 – Arroba 285,413

Carga 2,854,125 – Kilo 22,833 – Arroba 285,413 VALLEDUPAR: Carga 2,851,750 – Kilo 22,814 – Arroba 285,175

Otras noticias: ¡Pilas! Estados Unidos puede retener su pasaporte si no cumple con la normativa y debido proceso