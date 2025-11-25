¡Gran aumento! Precio del café HOY, 25 de noviembre, según el cierre de la Bolsa de Nueva York

En Colombia, la Federación Nacional de Cafeteros, es una de las instituciones más importantes, puesto que se encarga de representar al gremio cafetero. Es así que, anunciaron que a partir del 26 de noviembre, hasta el 28 del mismo mes, se estará llevando a cabo en Bogotá el día cero, en el que se busca exaltar el trabajo realizado por el sector cafetero bajo el lema “Sabemos lo que hacemos”.

Le recomendamos: Federación de Cafeteros pide preservar lazos con Estados Unidos, su mayor comprador histórico

Bajo el lema “Sabemos lo que hacemos”, y con la presencia de 90 delegados de todas las regiones del país, inicia #AEstaHora en Bogotá el Día Cero, punto de partida de lo que será el 94.º Congreso Nacional de Cafeteros, el evento más importante de nuestro gremio, que se llevará a… pic.twitter.com/4lHn1xTOZ1 — Federación Nacional de Cafeteros (@FedeCafeteros) November 25, 2025

Esta clase de eventos ayudan a que se ponga en la mesa la importancia de este sector en el país, puesto que en parte, el café es un grano que se exporta, y que se consume en otros países. Si bien no somos el primer o máximo productor, ya que este puesto lo ocupa Brasil, se puede decir que el café colombiano es reconocido por su calidad y sabor único.

Precio del café en Colombia HOY 25 de noviembre, según la FNC

Para que la Federación Nacional de Cafeteros establezca una tarifa para la carga de café, es necesario que tenga como base el cierre que tenga la Bolsa de Nueva York durante el día. Es así que, según el informe que publican diariamente, allí se estableció que, para este martes, 25 de noviembre, el precio del café es de $2.942.000 COP.

Asimismo, esto representa un gran aumento, ya que el día de ayer, 24 de noviembre, su cotización fue de $2.832.000 COP, es decir, tuvo un incremento del $110.000 pesos. Por otro lado, el valor de la pasilla contenida se mantiene igual, estableciéndose en 10.000 Kg/COP.

Precio del café en dólares

Investing se encarga de realizar seguimientos a las diferentes divisas y mercados internacionales, incluyendo marcas, productos e insumos. Es así que hoy, 25 de noviembre, el precio del café en dólares, se estableció en 381,80 USD, representando un crecimiento del 1,39%, es decir, una ganancia de 5,25 USD.

Precio del café en las principales ciudades de Colombia HOY, 25 de noviembre

La Federación Nacional de Cafeteros, ha establecido en su informe diario que el precio del café en las principales ciudades del país, es así que, para este lunes, 24 de noviembre, el precio se estableció de la siguiente manera:

ARMENIA: Carga 2,882,500 – Kilo 23,060 – Arroba 288,250

Carga 2,882,500 – Kilo 23,060 – Arroba 288,250 BOGOTÁ: Carga 2,881,250 – Kilo 23,050 – Arroba 288,125

Carga 2,881,250 – Kilo 23,050 – Arroba 288,125 BUCARAMANGA: Carga 2,880,875 – Kilo 23,047 – Arroba 288,088

Carga 2,880,875 – Kilo 23,047 – Arroba 288,088 BUGA: Carga 2,883,250 – Kilo 23,066 – Arroba 288,325

Carga 2,883,250 – Kilo 23,066 – Arroba 288,325 CHINCHINÁ: Carga 2,882,375 – Kilo 23,059 – Arroba 288,238

Carga 2,882,375 – Kilo 23,059 – Arroba 288,238 CÚCUTA: Carga 2,880,375 – Kilo 23,043 – Arroba 288,038

Carga 2,880,375 – Kilo 23,043 – Arroba 288,038 IBAGUÉ: Carga 2,881,625 – Kilo 23,053 – Arroba 288,163

Carga 2,881,625 – Kilo 23,053 – Arroba 288,163 MANIZALES: Carga 2,882,375 – Kilo 23,059 – Arroba 288,238

Carga 2,882,375 – Kilo 23,059 – Arroba 288,238 MEDELLÍN: Carga 2,881,625 – Kilo 23,053 – Arroba 288,163

Carga 2,881,625 – Kilo 23,053 – Arroba 288,163 NEIVA: Carga 2,880,750 – Kilo 23,046 – Arroba 288,075

Carga 2,880,750 – Kilo 23,046 – Arroba 288,075 PAMPLONA: Carga 2,880,500 – Kilo 23,044 – Arroba 288,050

Carga 2,880,500 – Kilo 23,044 – Arroba 288,050 PASTO: Carga 2,880,500 – Kilo 23,044 – Arroba 288,050

Carga 2,880,500 – Kilo 23,044 – Arroba 288,050 PEREIRA: Carga 2,882,375 – Kilo 23,059 – Arroba 288,238

Carga 2,882,375 – Kilo 23,059 – Arroba 288,238 POPAYÁN: Carga 2,882,625 – Kilo 23,061 – Arroba 288,263

Carga 2,882,625 – Kilo 23,061 – Arroba 288,263 SANTA MARTA: Carga 2,884,125 – Kilo 23,073 – Arroba 288,413

Carga 2,884,125 – Kilo 23,073 – Arroba 288,413 VALLEDUPAR: Carga 2,881,750 – Kilo 23,054 – Arroba 288,175

Otras noticias: El café colombiano se reinventa: crece el consumo interno y las marcas de especialidad