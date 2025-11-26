El atleta caldense Mario Patiño ganó la Media Maratón del Café en el área metropolitana de Pereira

Manizales

La Media Maratón del Café fue difícil por los desniveles, en especial al llegar al municipio de Dosquebradas y en algunos tramos en ‘La perla del Otún’, sin embargo, el manizaleño logró superar esos obstáculos ocupando el primer lugar. Mario, nos cuenta más detalles de esta importante competencia en la región, a la que acudieron más de 9.000 participantes.

“Fue una carrera dura, el desnivel en Pereira es bastante fuerte por la subida a Dosquebradas, pero lo logré sin mayores percances, luego me descolgué a buen ritmo y así crucé la meta de primero. La media maratón partió de la Villa Olímpica, pasó por la avenida 30 de agosto, siguió por el viaducto hasta el CAM del ‘Municipio industrial’, me devolví por esa avenida, me desvié por la carrera séptima hasta llegar nuevamente al estadio”.

Mario, cuenta que se preparó para esta competencia en la ciudad de Manizales por el terreno montañoso y rodajes largos en montaña, las cuestas y desniveles de esta capital le ayudan a incrementar la fuerza en las piernas y así correr fuerte en este tipo de competencias exigentes.

Esta es la cuarta participación de Patiño en la media maratón, la cual ha ganado en dos oportunidades, en una ocasión ocupó el primer lugar y en una anterior el tercer puesto, logrando posicionarse en el podio de dicha media maratón.