¡Pilas! Estados Unidos puede retener su pasaporte si no cumple con la normativa y debido proceso

El pasaporte es el documento principal que se utiliza para ingresar a otros países, puesto que este, es el que se encarga de brindar la información básica a las personas de migración sobre la persona que está ingresando a un territorio.

Si bien muchas personas tienen varios destinos a los cuales viajar, para la mayoría, ir a los Estados Unidos es un logro enorme. Sin embargo, entrar a este país en la actualidad, se ha convertido en todo un reto, luego de que el mandatario, Donald Trump, aseverara las condiciones de ingreso, sobre todo, para migrantes o visitantes latinos.

Esto último, se le ha criticado al presidente estadounidense luego de que se revelará las redadas hechas hacia la comunidad Latinoamérica con el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas).

Es así que, recientemente, EE. UU., anunció que implementara una nueva normativa que solo aplicará para ciertos pasaportes que no cumplan los requisitos que se necesitan para permanecer o viajar dentro de la región.

Asimismo, desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, se emitió un comunicado en el que explican que, para aquellos que no cuenten con estas exigencias, el documento, en este caso, el pasaporte, será retenido, lo que provocaría que el visitante o residente, quede sin una documentación legal por un tiempo. Esto, según el Cronista USA.

Normatividad y debido proceso

En la actualidad sacar el pasaporte no es algo sencillo, puesto que en algunas ocasiones, el agendamiento de citas es lento y la entrega, también. Sin embargo, más allá de tenerlo, es esencial recordar que, cada país tiene unas políticas y tratamiento de datos diferente.

Es por ello que, desde el Departamento de Estado, se resaltó que una de las normativas que no se negocia para poder ingresar a EE. UU., es seguir un debido proceso, es decir, de la siguiente manera:

Si alguien renovó su pasaporte vía corre, deberá devolver el ejemplar anterior, ya sea libreta o tarjeta.

Cumplir y entregar TODA la documentación solicitada por el gobierno (esto va para aquellos que no califiquen dentro de la renovación en línea, en ese caso, debe ser por correo electrónico).

¿Cuáles son los documentos?

La documentación solicitada y que remarca el Departamento de Estado, según reportó El Cronista USA, son:

Envió de pasaporte previo, es decir, el antiguo.

Completar el formulario DS-82.

Adjuntar fotos.

Si hubo cambio de nombre o alteración, entregarlo también.

Pago de las tarifas correspondientes.

Si el pasaporte anterior no fue devuelto, quiere decir que la solicitud fue negada. En dado caso, la persona deberá permanecer en el país hasta que se arregle la situación, mientras, no podrá salir.

¿Por qué se tomó esta medida?

La razón por la cual se está pidiendo el pasaporte anterior, es para evitar que haya irregularidades en la documentación o un duplicado no autorizado. Además, el objetivo de todo, es reforzar la verificación de identidad, para así, asegurarse de que exista un documento único.

Asimismo, se deja en claro que, una vez se haya cumplido con los requisitos solicitados, y que la validación haya sido exitosa, este le será devuelto al titular nuevamente.

