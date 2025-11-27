¡Importante disminución! Precio del dólar en Colombia para HOY, 27 de noviembre, según Banrep

A pesar de que recientemente se conoció que el presidente estadounidense, Donald Trump, tenía la intención de comunicarse con el presidente venezolano Nicolás Maduro, ha seguido avanzando con las operaciones militares y el despliegue de tropas sobre el Mar Caribe.

En esta ocasión, fue revelado por el presidente de un país ubicado sobre el Caribe, que tras reunirse con Pete Hegseth, el secretario de Defensa de EE.UU. se les habría autorizado el uso de una base aérea militar y de un aeropuerto internacional, esto con fines logísticos como el reabastecimiento de aeronaves y el transporte de equipos y personal.

Se trata de República Dominicana, cuyo presidente es Luis Abinader, quien luego de realizar el anuncio de dicho acuerdo, sostuvo que el propósito de este, era fortalecer el anillo de protección aérea y marítima, con el fin de contrarrestar la entrada de narcóticos. A pesar de esto, Hegseth continuaría en dicho país, buscando diferentes alternativas para mejorar la seguridad de la región.

Precio del dólar en Colombia

El precio del dólar tuvo su segunda caída consecutiva en lo que va de esta semana, pues se presentó una diferencia de $32 pesos respecto al valor establecido el día de ayer. Por este, cayó debajo de los $3.800 pesos por primera vez en esta semana.

Según esto, y con base en la información presentada en la página web del Banco de la República, el precio de la moneda norteamericana para hoy, 27 de noviembre, se estableció en $3.773 pesos colombianos.

A pesar de las disminuciones, esto podría verse contrarrestado en las fluctuaciones para el día de mañana, tal como pasó la semana anterior, donde a pesar de que se evidenciaron diferentes caídas a lo largo de la semana, el día viernes se evidenció un incremento que contrarresto las demás bajadas en su precio.

Precio del dólar en ciudades de Colombia

La cotización de la compra y venta de dólares en las casas de cambio de las principales ciudades del país, depende del precio que establezca el TRM del Banco de la República durante el día. Un dato importante a tener en cuenta es que, estas casas de cambio se encargan de establecer la tarifa para los clientes. Este es el precio en las principales ciudades de Colombia para este 27 de noviembre:

Bogotá D.C. — Compra: $3,705 | Venta: $3,822

— | Medellín — Compra: $3,674 | Venta: $3,824

— | Cali — Compra: $3,710 | Venta: $3,885

— | Cartagena — Compra: $3,600 | Venta: $3,890

— | Cúcuta — Compra: $3,720 | Venta: $3,775

— | Pereira — Compra: $3,740 | Venta: $3,840

Precio del euro en Colombia

El precio de la principal divisa utilizada en los países que componen la Unión Europea, tuvo un leve crecimiento respecto al valor presentado el día de ayer, pues elevó su precio cerca de $19 pesos colombianos.

Según esto, y gracias a la información presentada en la plataforma web ‘Investing’, donde son publicados el precio de diferentes indicadores en tiempo real, el precio del euro en Colombia para hoy, 27 de noviembre, es de $4.414 pesos colombianos.

