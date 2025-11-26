¡Gran caída! Precio del café para este 26 de noviembre, según la Federación Nacional de Cafeteros

La Federación Nacional de Cafeteros se encuentra en uno de sus congresos más importantes, ya que se busca reafirmar la importancia del gremio cafetero en el país. A su vez, el gerente de la federación, destacó que esta entidad ha logrado mantenerse con fortaleza:

“Cuando todo indicaba colapso, la Federación demostró que su mayor fortaleza no está solamente en las cifras, sino en un equipo humano que protege su historia, defiende el sistema cafetero en su conjunto y responde con carácter frente a cualquier tormenta”.

Le recomendamos: El atleta caldense Mario Patiño ganó la Media Maratón del Café en el área metropolitana de Pereira

Precio de la carga de café HOY, 26 de noviembre

Según lo publicado en un informe diario por la Federación Nacional de Cafeteros, para este 26 de noviembre, el precio de la carga de café se fijó en $2.852.000 COP, esto representa una leve caída en su precio, puesto que el día de ayer, 25 de noviembre, su cotización fue de $2.942.000 COP, es decir, una devaluación de $90.000 mil pesos.

Por otro lado, el precio de la pasilla contenida se mantiene en los 10.000 kg/COP. Hasta el momento no hay actualizaciones en los informes presentados por la federación. Cabe recalcar que, este valor se ha mantenido desde hace un par de meses.

Precio del café en dólares

Investing es un sitio web que realiza seguimiento en tiempo real sobre indicadores económicos para varias divisas, mercados, insumos y productos a nivel internacional. Es así que, para este 26 de noviembre, el precio del café en dólares se estableció en 379,90 USD, representando una leve caída del 0,89%, es decir, una pérdida de 3,40 USD.

Lea también: ¡Bajó! Cotización del dólar en Colombia para HOY, 26 de noviembre según el Banco de la República

Precio del café en las principales ciudades de Colombia HOY, 26 de noviembre

La Federación Nacional de Cafeteros pública a diario varios detalles acera del precio del café, esto, tomando como base el cierre de la Bolsa de Nueva York. Es así que para este 26 de noviembre:

ARMENIA: Carga 2,852,500 – Kilo 22,820 – Arroba 285,250

Carga 2,852,500 – Kilo 22,820 – Arroba 285,250 BOGOTÁ: Carga 2,851,250 – Kilo 22,810 – Arroba 285,125

Carga 2,851,250 – Kilo 22,810 – Arroba 285,125 BUCARAMANGA: Carga 2,850,875 – Kilo 22,807 – Arroba 285,088

Carga 2,850,875 – Kilo 22,807 – Arroba 285,088 BUGA: Carga 2,853,250 – Kilo 22,826 – Arroba 285,325

Carga 2,853,250 – Kilo 22,826 – Arroba 285,325 CHINCHINÁ: Carga 2,852,375 – Kilo 22,819 – Arroba 285,238

Carga 2,852,375 – Kilo 22,819 – Arroba 285,238 CÚCUTA: Carga 2,850,375 – Kilo 22,803 – Arroba 285,038

Carga 2,850,375 – Kilo 22,803 – Arroba 285,038 IBAGUÉ: Carga 2,851,625 – Kilo 22,813 – Arroba 285,163

Carga 2,851,625 – Kilo 22,813 – Arroba 285,163 MANIZALES: Carga 2,852,375 – Kilo 22,819 – Arroba 285,238

Carga 2,852,375 – Kilo 22,819 – Arroba 285,238 MEDELLÍN: Carga 2,851,625 – Kilo 22,813 – Arroba 285,163

Carga 2,851,625 – Kilo 22,813 – Arroba 285,163 NEIVA: Carga 2,850,750 – Kilo 22,806 – Arroba 285,075

Carga 2,850,750 – Kilo 22,806 – Arroba 285,075 PAMPLONA: Carga 2,850,500 – Kilo 22,804 – Arroba 285,050

Carga 2,850,500 – Kilo 22,804 – Arroba 285,050 PASTO: Carga 2,850,500 – Kilo 22,804 – Arroba 285,050

Carga 2,850,500 – Kilo 22,804 – Arroba 285,050 PEREIRA: Carga 2,852,375 – Kilo 22,819 – Arroba 285,238

Carga 2,852,375 – Kilo 22,819 – Arroba 285,238 POPAYÁN: Carga 2,852,625 – Kilo 22,821 – Arroba 285,263

Carga 2,852,625 – Kilo 22,821 – Arroba 285,263 SANTA MARTA: Carga 2,854,125 – Kilo 22,833 – Arroba 285,413

Carga 2,854,125 – Kilo 22,833 – Arroba 285,413 VALLEDUPAR: Carga 2,851,750 – Kilo 22,814 – Arroba 285,175

Otras noticias: Comisiones económicas comenzaron la discusión de la Ley de Financiamiento