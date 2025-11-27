Renovación de la licencia de conducción en Bogotá 2025: ¿sabe cómo y en dónde hacerlo?

Cómo serán los nuevos exámenes de licencia de conducción en Colombia: fecha oficial y requisitos

Antes de que una persona adquiera un vehículo, ya sea un carro, moto, camioneta o camión, es importante que cuente con una licencia para conducir, puesto que esta es una forma de comprobar que el conductor cuenta con el aval para conducir.

Más allá de ser un requisito en el mundo del tránsito en Bogotá, este documento también permite que la movilidad no solo sea en la capital, sino en todas las vías de la región. Es así que, el “pase” o licencia de conducción, se vuelve un elemento vital.

Asimismo, es importante resaltar que para realizar este trámite, existen una serie de requisitos, condiciones, fechas y tarifas que la Alcaldía de Bogotá, se ha encargado de publicar.

Requisitos y condiciones para la renovación del “pase”

Según lo enunciado por la alcaldía, estos son los trámites que cada conductor deberá de realizar para poder renovar la licencia de conducción en la ciudad, estas son las condiciones y requisitos:

Estar inscrito en la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) , como persona natural.

, como persona natural. Tener incorporado en el RUNT el Certificado de examen físico, mental y de coordinación motriz para conducir, este será expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) habilitado por el Ministerio de Transporte .

habilitado por el . Estar a paz y salvo por multas e infracciones a las normas de tránsito a nivel nacional.

Pago del valor del trámite (en el banco autorizado, que se encuentra en los puntos de atención de la Ventanilla o a través de PSE si realizaste el trámite virtual).

El Organismo de Tránsito debe validar en el sistema que al conductor le fue otorgado un examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz a través del Sistema de Control y Vigilancia (SICOV) de la Superintendencia de Transporte.

¿Qué documentos deberá presentar?

La Alcaldía de Bogotá, destacó que para realizar todos los trámites correspondientes, es esencial que se presenten los siguientes documentos a las entidades correspondientes:

Cédula de ciudadanía o contraseña para nacionales mayores de edad. Para menores de edad, tarjeta de identidad o contraseña.

Para menores de edad, tarjeta de identidad o contraseña. Para extranjeros mayores de edad: cédula de extranjería, pasaporte vigente o Permiso de Protección Temporal.

Es necesario que llevé estos documento para que se realicen las debidas verificaciones, además, es obligatorio que acuda directamente el propietario del vehículo matriculado.

Por otro lado, el trámite de renovación de licencia de conducción se puede hacer en Bogotá en los siguientes puntos:

Sede de la Ventanilla Única de Servicios: se debe ver la disponibilidad que haya para así, agendar la cita correspondiente.

Tarifas y valores

Al igual que en otros casos, la alcaldia se encargó de presentar un tarifario para cada los conductores que necesitan renovar su licencia. Es así que, se trata del trámite para obtener la renovación de la fecha de vigencia de la licencia de conducción. Las tarifas del trámite de renovación de la licencia de conducción son las siguientes para este 2025:

Automóvil: $ 128.400

$ 128.400 Motocicleta: $ 221.800

Tenga en cuenta que si desea saber mayor información acerca de este trámite y tiene otras dudas, puede consultar haciendo clic aquí.

