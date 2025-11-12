Importantes cierres en noviembre 2025 por obras del Metro de Bogotá: Tenga en cuenta antes de salir

Distrito dará incentivos a comerciantes afectados por obras del Metro: Estos son los requisitos

En el contexto del avance de la Línea 1 del Metro de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad anunció el cierre total de la Avenida Primero de Mayo, entre la avenida Villavicencio y la calle 42 sur.

Con esta medida, se busca facilitar el izaje de las vigas cajón que conformarán el viaducto del sistema, una de las fases más complejas del proyecto. Los trabajos se realizarán en dos etapas no simultáneas, con una duración aproximada de 45 días, iniciando el 10 de noviembre de 2025.

El cierre se desarrollará durante las noches, entre las 11:30 p. m. y las 4:00 a. m., con el fin de reducir el impacto en la movilidad diurna y garantizar la seguridad de los trabajadores y ciudadanos.

Esta intervención hace parte del Contrato EMB–163–2019 y responde a la necesidad de cumplir con los cronogramas técnicos establecidos. Las autoridades recomiendan a los conductores planificar sus recorridos y acatar las indicaciones del personal de tránsito.

¿Cómo funcionará el Plan de Manejo de Tránsito?

Para garantizar la seguridad vial y mantener la movilidad durante las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad implementó desvíos temporales para vehículos particulares y transporte público.

Estas medidas se aplicarán por etapas, de acuerdo con el avance de los trabajos sobre la avenida Primero de Mayo. En la etapa 1, los conductores que circulen en sentido oriente–occidente deberán tomar la calle 42 sur, continuar por la carrera 79 y seguir por la calle 45 sur.

En sentido contrario, quienes se desplacen de occidente a oriente tendrán como rutas alternas la avenida Villavicencio, la carrera 78, la calle 40C sur, la carrera 72R o 73 y la calle 40 sur.

En la etapa 2, los desvíos contemplan la calle 41 sur, la transversal 78J, la carrera 79 y la calle 45 sur, asegurando la conexión entre ambos sentidos de circulación. La Secretaría recomienda planificar los desplazamientos y seguir las indicaciones del personal en vía para evitar contratiempos.

¿Qué medidas deben tomar peatones y conductores?

Durante la Etapa 1 de las obras del Metro de Bogotá, la Secretaría garantizará el paso seguro de los peatones mediante zonas especialmente señalizadas y protegidas, con el fin de minimizar riesgos durante la ejecución de los trabajos.

En la Etapa 2, quienes necesiten cruzar por la intersección de la avenida Primero de Mayo con la calle 42 sur deberán hacerlo a través de los pasos semaforizados habilitados en la calle 41B sur y la avenida Villavicencio, donde se reforzará la presencia de señalización y personal de apoyo.

Adicionalmente, la Secretaría recomienda a los ciudadanos planificar con anticipación sus recorridos, respetar las indicaciones del personal en vía y transitar con precaución por los sectores en obra.

Finalmente, cabe destacar que estas acciones buscan mantener la seguridad de todos los actores viales mientras avanza uno de los proyectos más importantes para la capital del país.