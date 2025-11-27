Nacional vs Junior: entre insultos, Alfredo Morelos y Teófilo Gutiérrez calentaron el partido

La tercera fecha de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano tuvo como plato fuerte el partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, el cual se disputó en Rionegro y terminó con empate a un tanto (1-1).

Empate en Ditaires 🏟️



Resumen de la tercera fecha de cuadrangulares ⚽️#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/EiIX3ucj0w — Atlético Nacional (@nacionaloficial) November 27, 2025

Los rojiblancos dieron la sorpresa al abrir el marcador sobre los 41 minutos, cuando el paraguayo Guillermo Paiva desenfundó un derechazo de 30 metros, que se coló en el ángulo de la portería defendida por David Ospina. Ahora bien, la paridad llegó por la misma vía al 50′, luego de que William Tesillo soltara un disparo de media distancia, que se desvió y terminó colándose contra el palo derecho de Mauro Silveira.

Con este resultado, a la espera de que América dispute su partido con Independiente Medellín, Junior pasa a ser líder del Grupo A con 5 puntos, mismos que Nacional, pero con más goles a favor.

Entre insultos, Alfredo Morelos y Teófilo Gutiérrez calentaron el partido

En medio del partido, Alfredo Morelos y Teófilo Gutiérrez protagonizaron un par de enfrentamientos verbales, que por poco pasan a mayores.

El primero de ellos se produjo comenzando el segundo tiempo, cuando el barranquillero, que fue suplente, increpó a Morelos en el terreno de juego. Tras esto, ambos jugadores se carearon y tuvo que meterse Steven Rodríguez para separar a los dos futbolistas.

Le puede interesar: Junior denuncia que su bus fue atacado por barras de Nacional, a su llegada al estadio de Ditaires

Y la historia continuó al término del partido, cuando Gutiérrez volvió a buscar al goleador de Nacional para recordarle su corto paso por la Selección Colombia. Esta vez, el oriundo de Cereté se salió de casillas y fue buscarlo, pero lo detuvieron miembros del cuerpo técnico de Junior. Todo esto mientras Teo sonreía.

Aunque ninguno de los dos jugadores fue amonestado por estos cruces, Alfredo Morelos sí vio la amarilla en el segundo tiempo por una dura entrada contra Guillermo Celis. Con esto, se acumuló (cinco amonestaciones) y deberá pagar una fecha de suspensión.

ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE RECLASIFICACIÓN CON EL EMPATE ENTRE NACIONAL Y JUNIOR