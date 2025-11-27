Junior denuncia que su bus fue atacado por barras de Nacional, a su llegada al estadio de Ditaires

El bus del Junior impactado por una piedra en su llegada al estadio de Ditaires / Twitter: @JuniorClubSA.

Un nuevo acto de intolerancia y violencia se presentó en el fútbol colombiano. En el marco del juego Nacional Vs. Junior, por la tercera fecha del Grupo A de los cuadrangulares finales, el bus que transportaba al equipo visitante fue atacado por barras del cuadro local.

“Informamos a la opinión pública que el bus en el que se desplazaba nuestra delegación hacia el estadio de Itagüí fue impactado por un objeto lanzado en la glorieta de Pilsen donde estaban reunidas las barras de Atlético Nacional”, informó Junior en un comunicado.

Al respecto añadió: “Como consecuencia de este hecho, el asistente técnico Juan Manuel López sufrió una leve lesión en un ojo, debido a una esquirla de vidrio. Afortunadamente se encuentra estable y en buen estado”.

“La DIMAYOR ya tiene conocimiento de la situación y esta al tanto de lo sucedido. Desde Junior FC rechazamos cualquier acto de violencia y reiteramos nuestro compromiso con el juego limpio y el respeto en el fútbol colombiano”, concluyó al respecto.

El partido finalmente pudo celebrarse como estaba pactado. El juego se disputó en el estadio de Ditaires debido a la presentación de J Balvin en el estadio Atanasio Girardot.