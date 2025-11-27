Liga Colombiana

Junior denuncia que su bus fue atacado por barras de Nacional, a su llegada al estadio de Ditaires

Juan Manuel López, asistente técnico de Alfredo Arias, sufrió una molestia leve en un ojo.

El bus del Junior impactado por una piedra en su llegada al estadio de Ditaires / Twitter: @JuniorClubSA.

El bus del Junior impactado por una piedra en su llegada al estadio de Ditaires / Twitter: @JuniorClubSA.

Un nuevo acto de intolerancia y violencia se presentó en el fútbol colombiano. En el marco del juego Nacional Vs. Junior, por la tercera fecha del Grupo A de los cuadrangulares finales, el bus que transportaba al equipo visitante fue atacado por barras del cuadro local.

“Informamos a la opinión pública que el bus en el que se desplazaba nuestra delegación hacia el estadio de Itagüí fue impactado por un objeto lanzado en la glorieta de Pilsen donde estaban reunidas las barras de Atlético Nacional”, informó Junior en un comunicado.

Vea también

Al respecto añadió: “Como consecuencia de este hecho, el asistente técnico Juan Manuel López sufrió una leve lesión en un ojo, debido a una esquirla de vidrio. Afortunadamente se encuentra estable y en buen estado”.

“La DIMAYOR ya tiene conocimiento de la situación y esta al tanto de lo sucedido. Desde Junior FC rechazamos cualquier acto de violencia y reiteramos nuestro compromiso con el juego limpio y el respeto en el fútbol colombiano”, concluyó al respecto.

El partido finalmente pudo celebrarse como estaba pactado. El juego se disputó en el estadio de Ditaires debido a la presentación de J Balvin en el estadio Atanasio Girardot.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad