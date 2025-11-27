Grupo A de los cuadrangulares finales: Así quedaron las posiciones tras empate de Nacional y Junior

La tercera fecha del Grupo A de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano abrió este miércoles con el juego Nacional Vs. Junior, partido que se debió llevar a cabo en el estadio de Ditaires en Itagüí, debido a que el Atanasio Girardot recibirá un concierto de J Balvin en los próximos días.

Junior abrió el marcador a los 41 minutos con un golazo del paraguayo Guillermo Paiva, tras un remate de media distancia. A los 50 empató William Tesillo en una acción similar, un disparo que se desvió en Didier Moreno.

El equipo barranquillero terminó el juego con 10 hombres, tras una acción polémica en el borde del área, en una falta de Jermein Peña sobre Alfredo Morelos a los 80 minutos. Inicialmente el árbitro señaló penalti, tras el llamado del VAR cobró el tiro libre y expulsó al defensa visitante.

Tabla de posiciones del Grupo A

Pos Equipo Puntos Partidos Dif 1 Junior 5 3 +1 2 Nacional 5 3 +1 3 América 1 2 -1 4 Medellín 1 2 -1

La jornada concluirá este jueves con el partidazo entre América y Deportivo Independiente Medellín, el cual se llevará a cabo en el estadio Pascual Guerrero, a partir de las 6:30PM.

Próxima fecha

La cuarta fecha del Grupo A de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano se disputará con los mismos compromisos, pero cambiando las localías. Junior recibirá a Nacional en Barranquilla y Medellín hará lo propio ante el América.

Domingo 30 de noviembre

[6:30PM] Junior Vs. Nacional

Lunes 1 de diciembre

[8:00PM] Medellín Vs. América