Floridablanca acelera mejoras viales antes del Tercer Carril

La Administración dividió el municipio en cuatro zonas y ya adelanta trabajos en vías principales y en barrios donde el deterioro es evidente.

El secretario de Infraestructura, Gerson González, explicó que esta semana se da inicio a los contratos de mejoramiento de la malla vial.

“Entre esos frentes se incluyen intervenciones en La Cumbre, Lagos Uno, El Recreo y Santana”, detalló.

Además del reparcheo, el municipio avanza en los procesos del Tercer Carril.

Según González, “ya el Tercer Carril lo tenemos en licitación; lo vamos a tener adjudicado en diciembre para estar contemplando el inicio en enero. La programación está para 12 meses”.

La obra arrancará después del Puente de Reyes para evitar congestiones en diciembre.

El secretario también explicó que el objetivo es dejar listos todos los requisitos previos: “Tener los contratos de obra e interventoría adjudicados y legalizados en diciembre”, afirmó.

Sobre el manejo de tráfico agregó: “Estamos trabajando de la mano con el Invías y con la Dirección de Tránsito de Floridablanca” para reducir el impacto durante la ejecución.

En materia de inversión, González detalló que “13.800 millones de pesos es el presupuesto que tenemos para esa obra", detalló.

Todo ha sido puesto por la Administración Municipal, desde los estudios, los diseños y los permisos”. También confirmó que no habrá compra predial porque las franjas necesarias pueden ser de cesión.

A esto se suma el presupuesto de 10 mil millones de pesos para mejoramiento de malla vial en los barrios y corredores principales.

Floridablanca busca evitar un colapso vial cuando comience el Tercer Carril y asegurar que barrios como La Cumbre, Lagos Uno, El Recreo y Santana tengan rutas alternas funcionales durante la ejecución.