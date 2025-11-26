Vuelve el Parque Lago original: lo que cambiará y lo que no regresará de Acualago

Floridablanca quiere recuperar el Parque Lago de antes, el del lago, los botes y el plan familiar que muchos recuerdan. La Alcaldía ya tiene listos los estudios y diseños del proyecto y ahora se prepara para entrar a la etapa de gestión de recursos, con la idea de dejar atrás la versión acuática de Acualago.

El secretario de Infraestructura, Gerson González, explicó que la intención del municipio no es revivir el modelo de piscinas y toboganes, sino volver al concepto inicial del parque.

Le sugerimos: Estos son los 16 municipios de Santander donde se declarará calamidad pública

“La idea es mantener el concepto del Parque Lago, es decir, mantener el original, el parque antes de Acualago”, dijo.

Según González, el proyecto se viene trabajando de manera conjunta con la Gobernación de Santander para poder llevarlo a cabo.

“Ya tenemos los estudios y diseños del Parque Lago para poder iniciar con esta gestión; es uno de los principales proyectos de esta administración”, aseguró.

Lea también: Cae ‘Los de la U’, grupo criminal que vendía drogas dentro de una universidad en Bucaramanga

En esa articulación también se revisan varias alternativas, pues es un proyecto que, aunque importante para la comunidad, debe ajustarse a lo que la administración puede asumir.

En esta etapa también se deberá definir las atracciones mecánicas, como carros chocones, rueda de Chicago y una pequeña montaña rusa, y establecer cómo se financiará la obra.

El predio donde se hará la obra es un punto clave del proceso. González recordó que “hay que tener en cuenta que el predio no es de nosotros, es de la Lotería Santander”, por lo que el municipio debe avanzar teniendo en cuenta las condiciones de la entidad.

Le recomendamos: Padres de familia de megacolegios de Girón rechazan cambio de operador: denuncian irregularidades

En cifras, el proyecto está estimado en alrededor de 75 mil millones de pesos, pero Floridablanca solo tiene contemplados 15 mil millones de pesos. El resto deberá gestionarse con diferentes entidades.

Sobre los tiempos, el secretario señaló que “quieren arrancar en diciembre con esta gestión, pero depende de la gestión que hagan; sobre marzo se debe tener más claro toda la inversión”.

Una vez asegurados los recursos, la Alcaldía podrá definir las primeras fases de obra, que incluirían la recuperación del lago, las zonas recreativas y los espacios deportivos. La apuesta es volver al parque que muchos conocieron, pero con una versión renovada y mejor adaptada a la ciudad de hoy.