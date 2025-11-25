Alumbrado navideño de Bucaramanga sólo estaría listo el 14 de diciembre. Estas son las razones

Bucaramanga

A pocos días del inicio de diciembre, el único municipio del área metropolitana de Bucaramanga que ya encendió el alumbrado público navideño es Piedecuesta.

Ante la eventual llegada del último mes del año, Caracol Radio indagó por la iluminación de la temporada de fin de año en Bucaramanga. Hay sorpresas de acuerdo con lo revelado por el alcalde designado, Javier Augusto Sarmiento Olarte.

¿Qué pasa?

El mandatario local reveló que antes de su llegada, se firmó un contrato para la elaboración y montaje del alumbrado público navideño con una empresa de Sabaneta, Antioquia.

“Me encuentro con un contrato que no se suscribió con la Empresa Electrificadora de Santander, Essa ni con otras compañías especializadas como EPM, sino que se hizo con una compañía de Antioquia. No hay un anexo técnico en el cual conste un cronograma con la fecha para la entrega del material”, señaló el alcalde designado.

Ante la premura para la instalación del alumbrado, el mandatario visitó la bodega del contratista. Dijo que pidió a los directivos de la empresa instalar el alumbrado a más tardar el 6 de diciembre en la antesala de la celebración del Día de las Velitas.

“Ya visitamos la bodega donde se elaboran las figuras que van a adornar los parques de Bucaramanga. Me encuentro profundamente preocupado porque me hablan de una entrega el 14 de diciembre”, aseveró el alcalde. Agregó que pidió anticipar la entrega.