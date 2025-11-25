Cae ‘Los de la U’, grupo criminal que vendía drogas dentro de una universidad en Bucaramanga

Bucaramanga

En el barrio La Universidad, la Policía Metropolitana de Bucaramanga realizó 11 diligencias de allanamiento que permitieron la incautación de 54 kilogramos de marihuana, 1.500 gramos de cocaína, 2 armas de fuego, 7 cartuchos, 6 equipos móviles, una prensa hidráulica usada para la extracción de derivados de cannabis tipo THC, la suma de 48 millones de pesos en efectivo y la captura de 15, de los cuales 10 son estudiantes activos y 5 retirados de la Universidad Industrial de Santander.

El comandante de la MEBUC relató que de manera “descarada”, el grupo de jóvenes instalaba desde temprano en la mañana una tienda de droga dentro de la institución de educación superior: “Estamos entregando ese material a la fiscalía el día de hoy, donde está totalmente evidenciada la forma descarada como la vendía en la universidad; parecían entrar como a una tienda, la colocaban donde era visible, tenían códigos QR para cobrar, o sea, lo cobraban en efectivo y al que no tenían, le daban la facilidad de pago a través de un código QR”, puntualizó el general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

El alcalde designado de Bucaramanga citará a una reunión a los rectores de universidades y colegios, en la que se evaluarán medidas de seguridad. La policía, por su parte, confirmó que investiga si “Los de la U” tienen nexos con estructuras delincuenciales como “Los del Sur”.