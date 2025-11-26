Estos son los 16 municipios de Santander donde se declarará calamidad pública

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

La Gobernación de Santander declarará calamidad pública en las próximas horas en 16 municipios donde se han registrado afectaciones por la ola invernal.

La lista la conforman los municipios de: Barrancabermeja, Bucaramanga, Carcasí, Charta, Charalá, Cimitarra, Confines, Coromoro, El Playón, Enciso, Florián, Galán, Güepsa, Sabana de Torres, Vélez y Suratá son los municipios donde los fenómenos naturales como avenidas torrenciales, movimientos en masa, tormentas eléctricas, inundaciones y crecientes súbitas han superado su capacidad de respuesta.

El alcalde de Vélez, Orlando Ariza, anunció que, tras gestiones con entidades del Gobierno Nacional, se lograron liberar recursos para atender la emergencia vial en la Transversal del Carare, donde tres kilómetros resultaron destruidos. Se estima que se requieren más de $50 mil millones en una primera etapa y, para facilitar la atención, tanto el municipio como el departamento de Santander avanzan en la declaratoria de calamidad pública.

El gobernador confirmó que esta medida permitirá la asignación de recursos nacionales para habilitar vías alternas mientras se define una solución estructural a la crisis.