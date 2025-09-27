SENA lanza más de 80 programas gratuitos en diferentes áreas digitales: Así puede inscribirse

El SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) anunció a través de sus canales de difusión la apertura de 84 programas de formación que serán totalmente gratis, estos cursos abordarán áreas como diseño, fotografía, locución, producción audiovisual, redes sociales y programación.

De acuerdo a la información que compartieron, el centro educativo se rige bajo una estrategia presentada en el marco del Encuentro de Medios Alternativos, Comunitarios y Digitales, el cual fue organizado por el Ministerio de las TIC en la casa de la Música en la ciudad de Medellín; de esta manera busca fortalecer estos medios en todo el territorio nacional.

¿Qué es Comunica con Impacto?

Se trata de un micrositio web del SENA que ofrece formación para impulsar las capacidades de los medios emergentes en Colombia. Con estos programas, se espera que todos los participantes puedan certificarse en diferentes áreas y mejorar su presencia digital, fundamental para mejorar sus habilidades a la hora de la búsqueda de empleo.

“Son más de 80 programas disponibles para formarse en habilidades como diseño, programación, manejo de redes sociales, entre otros. Solo deben ingresar a www.sena.edu.co y hacer clic en el botón Comunica con Impacto para conocer la oferta”, explicó Liz Caicedo, profesional de la Dirección de Formación del SENA.

Oferta académica disponible

De acuerdo a la entidad educativa, los programas disponibles están diseñados para que se puedan cursar en tiempos libres o de manera presencial; el acceso será para el público en general y se recalca que no tendrán ningún costo; además de obtener su certificación. Los programas incluyen:

Técnicos y tecnólogos, sujetos al calendario académico.

Cursos cortos, con duración entre 40 horas y tres meses, disponibles durante todo el año.

El acceso está abierto a cualquier persona interesada en la comunicación digital. Para aplicar, basta con registrarse en betowa.sena.edu.co.

Un impulso para los medios comunitarios en Colombia

Según cifras oficiales, en el país existen 4.608 medios alternativos, comunitarios y digitales, la mayoría con ingresos inferiores a $1.300.000 pesos mensuales.

Con Comunica con Impacto, el SENA busca:

Apoyar la formalización de la comunicación comunitaria.

Contribuir a la democratización de la información.

Garantizar la pluralidad de voces en el ecosistema mediático colombiano.

¿Dónde consultar información oficial?

Todos los programas del SENA son gratuitos y la información confiable se encuentra únicamente en los canales oficiales:

Página web: www.sena.edu.co

Plataforma: betowa.sena.edu.co

Redes sociales: @SENAComunica

Con esta iniciativa, el SENA reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los medios comunitarios, brindando oportunidades de aprendizaje que amplían el impacto de sus voces en todo el territorio nacional.