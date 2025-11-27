Conozca los cierres programados en la vía Pereira - Cartago por obras en el sector de Galicia

Pereira

Las autoridades viales aceleran la finalización de la crucial intersección Galicia, obligando a modificar los planes de tránsito de quienes se movilizan entre Risaralda, Valle del Cauca y el departamento del Chocó.

La construcción de la intersección Galicia, una obra vital para la conectividad regional, entra en su fase final y esto implica sacrificios por parte de los conductores. Vías del Samán, la entidad a cargo, ha anunciado nuevos y rigurosos cierres nocturnos que impactarán directamente el tráfico entre Pereira y Cerritos, uno de los corredores viales con mayor flujo vehicular de Risaralda.

Los trabajos se centran en la instalación de los últimos detalles de señalización y dispositivos para garantizar la seguridad vial en el sector de Galicia.

Así será la afectación a su movilidad

El cronograma de cierres se activa de inmediato, buscando culminar cuanto antes las labores de señalización y colocación de reductores de velocidad. La medida se toma para evitar un caos mayor durante el día.

Los cierres comenzaron el 26 de noviembre y finalizan el Sábado, 29 de noviembre; estos corredores viales estarán cerrados desde las 8:00 p.m. hasta las 6:00 a.m.

Las rutas alternas que han destinado las autoridades son la glorieta norte de la intersección, para los conductores que transitan Pereira - Cerritos; y el ingreso hacia Galicia, conocido como la Calle de las Arepas para los conductores que transitan Cerritos - Pereira.

Meses de afectaciones en un corredor clave

Cabe recordar, que esta importante carretera es el corredor clave que comunica a la capital risaraldense con el occidente del departamento y es el principal acceso al Valle del Cauca y al Chocó, además, esta obra vial hace parte del proyecto Vías del Samán.

La obra ha generado cierres intermitentes, totales y parciales, desde el pasado mes de junio. Las autoridades hacen un llamado a los transportadores y ciudadanos para programar sus viajes y tener en cuenta las horas de restricción, con el fin de evitar traumatismos en la madrugada.