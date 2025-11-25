Cierre total de una vía entre Apía y Belén de Umbría, un talud amenaza con desprenderse

Pereira

Las autoridades de Risaralda realizaron un Consejo Extraordinario de Gestión del Riesgo, con el objetivo de adoptar medidas urgentes frente a las emergencias y amenazas que se registran actualmente como consecuencia de la segunda temporada de más lluvias.

Una de las situaciones más preocupantes se presenta en una de las vías que comunica a Belén de Umbría con el municipio de Apía, específicamente en el sector conocido como Mata de Guadua, donde un talud presenta riesgo de desprendimiento, lo que ha generado el cierre total de la vía, pues pone en riesgo la vida de los ciudadanos que transitan por esta carretera.

Diana Carolina Ramírez, coordinadora departamental de Gestión del Riesgo, indicó que trabajan en la evaluación técnica y en la implementación de acciones inmediatas para evitar una emergencia mayor.

“Se convocó un consejo extraordinario de Gestión del Riesgo solicitado por la Empresa de Desarrollo Urbano de Risaralda para socializar una problemática que se está presentando en un talud de la vía Ariete - Mata de Guadua en el municipio de Apía. Aquí se socializó técnicamente la situación de este talud y las evidencias de movimiento que ha venido mostrando, por lo que se hizo una recomendación a la Secretaría de Infraestructura sobre el cierre de la carretera”, afirmó Ramírez.

Durante el consejo, se revisaron los reportes de afectaciones acumuladas en las últimas semanas y se anunciaron medidas preventivas en los municipios más afectados como consecuencia de las intensas lluvias.

Finalmente, se pide a la comunidad estar atenta al llamado que hacen los organismos de socorro en zonas donde hay mayor riesgo producto de posibles inundaciones y deslizamientos de tierra.

