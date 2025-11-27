Ataque al bus del Junior dejó un lesionado antes del partido contra Atlético Nacional

Itagüí, Antioquia

El partido entre Atlético Nacional y Junior, trasladado al estadio de Itagüí por la ocupación del Atanasio Girardot debido a un concierto programado para este fin de semana, estuvo precedido por un grave hecho de violencia.

Minutos antes de su llegada al escenario deportivo, el bus que transportaba a la delegación barranquillera fue atacado mientras atravesaba la glorieta de Pilsen, donde se encontraban concentrados hinchas de Nacional.

Según las primeras versiones, un objeto impactó una de las ventanas del vehículo, provocando la rotura del vidrio y como consecuencia, el asistente técnico Juan Manuel López sufrió una lesión leve en un ojo debido a una esquirla.

El integrante del cuerpo técnico fue atendido y aunque el incidente generó preocupación, se confirmó que se encontraba estable.

Pese al ataque, el partido se llevó a cabo en el horario previsto, mientras las autoridades recopilaron información sobre lo ocurrido y reportaron el hecho a la DIMAYOR.

En un comunicado, el equipo barranquillero se pronunció, expresó su rechazo a los actos de violencia y pidió a los hinchas respeto por el fútbol colombiano.