Exclusivo: “Tuvimos que mover fichas”: Clan del Golfo sobre estatus de Autodefensas Gaitanistas

Medellín, Antioquia

Interceptaciones obtenidas por Caracol Radio revelan que los máximos jefes del Clan del Golfo celebraron como una victoria interna el reconocimiento del Gobierno nacional como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, asegurando que “tuvieron que mover fichas” para lograr ese estatus. En las grabaciones, los comandantes describen ese cambio como un paso clave para avanzar en su estrategia política, mientras acusan al Estado de favorecer a las disidencias de las Farc y de intentar responsabilizarlos de hechos como el derribo del helicóptero policial en Amalfi, Antioquia

En una de las grabaciones aparece Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, quien se refiere de manera directa a la decisión del Gobierno. En el audio se le escucha afirmar que “se logró el tema de que nos reconocieran como organización, grupo organizado”, algo que describe como “un paso grande” que han dado “como ejército gaitanista”.

Alias Chiquito Malo asegura que ese resultado no fue espontáneo, sino el producto de gestiones internas. Según él, “siempre tocó mover fichas, pero se logró”, y de inmediato plantea el siguiente objetivo: que se prohíba por decreto a la fuerza pública y a los medios usar denominaciones distintas al nombre AGC. En sus palabras, se trata de que “le prohíban a las fuerzas públicas por decreto y a los periodistas”, y que “siempre que se refiere a nosotros se refieren como ejército gaitanista o como EGC, pero que nos llamen por el nombre que fue lo que yo les pedí”.

En el mismo tramo de la interceptación, el jefe del Clan del Golfo liga ese reconocimiento jurídico a una estrategia de comunicaciones hacia la opinión pública, subrayando la importancia de que se hable de Autodefensas Gaitanistas de Colombia y no de Clan del Golfo.

Clan del Golfo señala a las disidencias y el ejército de coordinar acciones

Mientras alias Chiquito Malo habla principalmente de decisiones operativas y de consolidación de estatus, el segundo bloque de interceptaciones, en voz de José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, expone la lectura política que esta estructura hace del conflicto y del comportamiento de las fuerzas militares. Según su testimonio, existen regiones donde se enfrentan simultáneamente al ELN, las disidencias de las Farc y el Ejército. Afirma que sienten una presión particular por parte de las fuerzas militares, al punto de que, en sus palabras, “ese gobierno jalándonos tan duro a nosotros y dándole tanto espacio a esa guerrilla”.

“Seguimos sobre las guerrillas informantes del gobierno, totalmente eso viene sucediendo y uno pelea, ellos lo buscan, lo carean, lo hostigan, lo provocan para meterlo, si no lo mete a uno minado, si no se mueve, entonces dan la ubicación al gobierno y vienen y nos bombardean, ese es el problema, los bombardeos por los combates, que nosotros, pues nosotros, de igual manera, no sé si era porque el personal de nosotros es mejor en combate que las guerrillas, digo yo que sí, porque cada quien dice y digo, le quita territorio a las guerrillas, pero entonces nosotros, cuando quitamos, ellos corren, nosotros tomamos posiciones de algunos cerros, si nos devolvemos, volvemos, le dejamos los cerros al enemigo, a la guerrilla, y si nos quedamos, pues nos ubica hasta donde es la última, que quemamos tiros y nos hacen bombardear con el Estado. Entonces son cosas de que cada momento uno mira, son cosas que cada momento se vuelven jodonas, son cosas que cada momento uno trabaja y siente por qué tanta situación, pero sabiendo que es por eso, porque es el gobierno el que alcahuetea todo eso”

“Toca cuidarnos, esperar que este gobierno salga”

Alias Gonzalito también plantea que deben soportar esta situación hasta que termine el actual gobierno: “toca cuidarnos, esperar que este gobierno salga”, dice, y aunque reconoce que ningún gobierno será “a la mano” con su organización, sostiene que esperan que el próximo mandatario “no sea el caguete con la guerrilla” y que trate “a todos los grupos armados como enemigos y a todos los combates”.

Episodio del helicóptero derribado por las disidencias

Uno de los fragmentos más sensibles de estas comunicaciones se refiere al helicóptero de la Policía derribado en Amalfi, Antioquia, en el que murieron 13 uniformados. En la interceptación, Gonzalito afirma que ese ataque fue cometido por las disidencias, bajo el mando de alias Calarcá, pero que el Gobierno buscó responsabilizarlos: “sin saber bien quién lo tumbó, nos metieron en ese grupo de terrorismo”, dice. Más adelante sostiene que “ese paso no lo hicimos nosotros”, y que ese hecho habría sido utilizado “para poder haber justificaciones” y clasificarlos de inmediato como terroristas.

Las interceptaciones también detallan las dificultades que enfrenta esta estructura para abastecerse de armamento. Gonzalito señala que se han cerrado rutas por Panamá, La Guajira y Venezuela, lo que ha limitado su capacidad de compra: “sobre las municiones de acá, de acá está duro”, admite. Aun así, insiste en que deben “seguir y pelear” hasta conseguir material, debido a que consideran necesario exhibir fuerza y organización de cara a las gestiones que, según él, se adelantan en Qatar.

El segundo comandante también dedica parte de sus mensajes a explicar el trabajo de sus filas a nivel político e internacional. Afirma que la organización tiene un equipo técnico activo: “el equipo jurídico, todos esos equipos, asesores están trabajando, dándose en la pela”, señala, y asegura que ya se han “ganado espacios a nivel internacional”. En sus palabras, buscan llegar a “una buena negociación con todas las oportunidades que