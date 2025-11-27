Medellín recibirá una derrama económica de 143.7 millones de dólares en la temporada de fin de año

Medellín

Cerca de 410 mil pasajeros son esperados en la temporada de fin y comienzo de año en Medellín, lo que representaría una derrama económica de 143.7 millones de dólares en gasto turístico que se percibirán en la capital antioqueña

¿Cuántos visitantes del exterior se esperan?

Según la Secretaría de Turismo de esta ciudad, está proyectado que para el mes de diciembre lleguen cerca de 220 mil pasajeros en el mes de diciembre y unos 190 mil pasajeros en el mes de enero para el comienzo de año en esta ciudad. Esa cifra representaría un incremento superior al 54 por ciento de visitantes no residentes que estarán en Medellín.

¿Cómo se proyecta la ocupación hotelera?

Para esta temporada de fin y comienzo de año las estimaciones son de niveles entre el 68 y el 70 por ciento, según el comportamiento que históricamente ha reportado Cotelco en esta parte del país.

¿Por qué visitar a Medellín esta temporada?

Uno de los mayores atractivos turísticos es el alumbrado navideño, pero además, se convierten en planes imperdibles las actividades que se tienen previstas en los municipios cercanos a la capital paisa.

El alumbrado navideño estará enfocado en la ciudad, en las tradiciones, en los 350 años de Medellín y los 70 años de Empresas Públicas de Medellín.

Habrá programación especial en el centro de la ciudad

Por medio de la Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos, este año, esta zona de la ciudad tendrá una programación especial buscando que la gente recorra, se apropie de los diferentes barrios de la Comuna 10 – La Candelaria.

El Centro nos une en Navidad

Ese es el lema bajo el cual se desarrollará una programación que integra novenas y actividades recreativas en articulación con el Inder.

Las actividades comenzarán el 1 de diciembre en San Diego y se extenderán hasta el 20 del mismo mes en los barrios El Chagualo, Colón, Bomboná y Las Palmas, así como en la estación y en el Parque San Antonio, Estación Villa, Parque de las Luces, Plaza Botero, Parque Bolívar, Junín, Corazón de Jesús y el Puesto de Mando Unificado Social, ubicado en la avenida La Playa.

¿Cómo fue el flujo de turistas el año anterior?

Según el Sistema de Inteligencia Turística, “en diciembre de 2024 ingresaron 206.269 pasajeros, a través del punto migratorio del aeropuerto José María Córdova, y durante enero fueron 188.060 pasajeros, cifra que ha crecido en promedio un 12.2 % durante 2025”.

La secretaria de Turismo y Entretenimiento, Ana María López, dijo que “proyectamos una temporada muy positiva para Medellín. Esperamos que en diciembre lleguen cerca de 225.000 pasajeros y en enero 195.000, por punto migratorio del aeropuerto José María Córdova. Calculamos que la ocupación hotelera esté entre 68 % y 70 %”.

El incremento de turistas aumentará también en cerca de 11.5 por ciento la derrama económica, frente año anterior.

Las terminales terrestres esperan más de 5 millones de viajeros

Según Terminales Medellín, durante este fin y comienzo de año, son esperados cerca de cinco millones de viajeros por ambas sedes, los cuales se movilizarán desde y hacia Bogotá, el Eje Cafetero, la Costa Caribe y municipios turísticos de Antioquia como Rionegro, Santa Fe de Antioquia y Turbo.