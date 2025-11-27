Adulto mayor murió atrapado en deslizamiento de tierra en Santo Domingo

Santo Domingo, Antioquia

Un deslizamiento de tierra ocurrido en la vereda Santa Ana, zona rural del municipio de Santo Domingo, cobró la vida de José Raúl Loaiza Gutiérrez, de 66 años. El alud sepultó por completo la vivienda en la que se encontraba el hombre, dejándolo atrapado bajo los escombros.

La emergencia se registró en la mañana del 25 de noviembre, y fueron unidades del Cuerpo de Bomberos las que, tras varias horas de búsqueda, lograron ubicar y recuperar el cuerpo sin vida del adulto mayor.

Emergencias por las lluvias

Las fuertes lluvias que afectan a Antioquia continúan generando emergencias por inundaciones, descargas eléctricas y movimientos en masa, siendo estos últimos los eventos naturales más frecuentes en el departamento durante este año.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) reiteró el llamado a las autoridades locales para mantener un monitoreo constante de las laderas y reportar oportunamente cualquier situación que pueda derivar en una emergencia similar.

De acuerdo con la entidad, en lo que va de 2025 se han registrado cerca de 300 movimientos en masa en Antioquia, que han dejado 40 personas fallecidas.