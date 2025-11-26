🔴 Santa Fe vs. Tolima EN VIVO cuadrangulares finales de Liga Colombiana: siga ACÁ el partido

<b>Independiente Santa Fe recibirá a Tolima en el estadio El Campín,</b> por la tercera jornada de los cuadrangulares semifinales en la Liga Colombiana del segundo semestre, ambos equipos llegan con hambre de triunfo para acercarse a la gran final.<b>El equipo Cardenal viene de golear 3-0 a Fortaleza </b>en la fecha 2 de las finales, lo que lo deja con 3 puntos en el grupo B y debe sumar de a tres en este partido para sacarle dos puntos de diferencia al cuadro Pijao.Santa Fe tendrá varias novedades en su nómina, ya que regresa <b>Omar Fernández Frasica</b>, una de las figuras claves en el juego planteado por Francisco López. Las ausencias las encabezan <b>Yilmar Velásquez </b>y <b>Elvis Perlaza </b>por la fecha de suspensión que deben pagar, por acumulación de amarillas y expulsión, respectivamente.Por otra parte, <b>Tolima viene de igualar 0-0 en un aburrido encuentro ante Bucaramanga </b>en el Manuel Murillo Toro, ubicándose así en la primera posición de la zona con 4 unidades, ya que en la primera jornada del cuadrangular le ganó a Fortaleza 1-0.