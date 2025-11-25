¿Millonarios buscó a James Rodríguez? El presidente del equipo respondió

Con motivo de la presentación del nuevo director deportivo de Millonarios, el argentino Ariel Michaloutsos, el presidente de la institución, Enrique Camacho, se refirió a uno de los rumores que surgieron en los últimos días: el supuesto intento para fichar a James Rodríguez.

Camacho confirmó que sí han buscando al capitán de la Selección Colombia, pero esos diálogos no han progresado. Del mismo modo, destacó su calidad y manifestó que seguirá estando en el radar de la institución.

“Sí, tuvimos una serie de contactos buscando a James, pero definitivamente esos contactos no han avanzado mucho. James es un jugador extraordinario, es como cuando Millonarios quería a Falcao, lo buscamos hasta que pudimos lograrlo. James es un jugador maravilloso, capitán de la Selección Colombia, que está en su plenitud, pero tiene unas alternativas muy interesantes que explorar. Seguiremos teniéndolo siempre en el radar“, dijo Camacho en rueda de prensa.

James Rodríguez y un futuro incierto

Si bien todavía no ha habido un comunicado oficial por parte de León despidiendo al cucuteño (no se le renovará el contrato), y el propio futbolista tampoco se ha referido a la situación, directivas del club y el actual entrenador, Ignacio Ambriz, sí dieron a entender que ante Puebla fue su último partido. De hecho, los hinchas aplaudieron al capitán, quien realizó una gran asistencia.

De momento, James sigue vinculado legalmente al equipo mexicano, pues su contrato termina el 31 de diciembre. Sin embargo, ante la situación, ya se comienza a vincular su nombre con varios equipos, uno de esos Millonarios, pero con el cual no prosperaron las charlas. Flamengo, Valencia de España, equipos de la MLS y otros de México también lo tendrían en la mira.

Lo cierto es que el ‘10′ deberá encontrar un nuevo destino en las próximas semanas para poder sumar minutos y tener un buen nivel de preparación para lo que será el Mundial 2026 con la Selección Colombia.