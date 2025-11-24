“EE. UU. advirtió hace años sobre el general Huertas y sus posibles nexos”: Daniel Palacios

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El candidato presidencial y exministro del Interior, Daniel Palacios, encendió nuevas alarmas sobre el escándalo que involucra al general Juan Miguel Huertas, luego del informe revelado por Noticias Caracol sobre presunta infiltración criminal y corrupción dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y sectores del Ejército.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, Palacios aseguró que agencias de inteligencia de los Estados Unidos habían advertido al Gobierno colombiano, desde 2022, sobre sospechas graves que involucraban al general Huertas con grupos delincuenciales, incluidas estructuras disidentes de las antiguas FARC.

Según Palacios, esta información llegó durante su paso por el Ministerio del Interior en el Gobierno Duque.

“Las agencias de inteligencia de EE. UU. presentaron información clara sobre sospechas de relacionamiento del general con grupos criminales”, afirmó. “Con esa alerta, quedó claro que era un oficial con el que no se podía trabajar”.

Un retiro por pérdida de confianza y un regreso que sorprende

De acuerdo con el exministro, esas advertencias condujeron a que el general Huertas fuera llamado a calificar servicios en 2022, decisión respaldada por informes de inteligencia y contrainteligencia del propio Ejército.Por eso, la sorpresa fue mayor cuando el actual gobierno decidió no solo reintegrarlo, sino ubicarlo en un cargo estratégico.

Hoy, Huertas es director del Comando de Personal del Ejército Nacional, una posición que maneja información reservada y las hojas de vida de todos los uniformados.

Palacios advirtió que inicialmente el Gobierno habría considerado incluso ubicarlo al frente de la Dirección de Inteligencia Militar, lo que calificó como “gravísimo” dado el historial de alertas internacionales.

“¿Quién dio la orden de reintegrarlo?”

Uno de los señalamientos más fuertes del exministro fue su pregunta sobre qué motivó la decisión de reintegrar al general Huertas:

“¿Fue el presidente o fueron las disidencias? Es una pregunta que el país debe hacerse”, expresó Palacios, aludiendo a la delicada situación revelada por el informe periodístico.

Aseguró que dentro de la Fuerza Pública existen serias preocupaciones por el reintegro de oficiales retirados por pérdida de confianza, mientras que otros con amplia experiencia en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo están siendo excluidos.

Las menciones a Indumil y otros oficiales

En medio del escándalo, Palacios también pidió poner atención al papel del coronel retirado Juan Carlos Mazo, director de Indumil, quien —según fuentes consultadas por 6AM— habría tenido reuniones con personas cercanas a alias “Calarcá”, jefe de una estructura disidente de las FARC.

Según la versión planteada en la entrevista, también se investiga si armamento desviando de Indumil pudo haber terminado en manos de organizaciones criminales.

Palacios señaló que, en su criterio, este panorama revela un proceso de “desmonte de la inteligencia estatal”, acompañado de reintegros inexplicables de oficiales que en su momento habían sido separados por cuestionamientos graves.

“Lo advertimos hace un año”

Finalmente, Palacios insistió en que lo revelado por Noticias Caracol coincide plenamente con las alertas que él y otros funcionarios hicieron desde 2023:

“Esto fue advertido. La comunidad de inteligencia sabe quién es quién. Y hoy, lamentablemente, se confirma que las sospechas eran fundadas”.