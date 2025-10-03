¿Cuánto presta el FNA para vivienda usada? Requisitos para ahorrar para vivienda en 2025

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) financia hasta el 90% del valor de la vivienda usada en Colombia, lo que significa que solo se necesita un 10% de la cuota inicial para solicitar el crédito hipotecario. Este porcentaje se aplica a nivel nacional y busca facilitar la compra de vivienda tanto para jóvenes como para familias en general.

¿Cómo funciona?

Crédito hipotecario: El FNA ofrece créditos hipotecarios para la compra de vivienda usada, financiando un alto porcentaje del valor de la propiedad.

El FNA ofrece créditos hipotecarios para la compra de vivienda usada, financiando un alto porcentaje del valor de la propiedad. Cuota inicial del 10% : Para acceder a este crédito, necesitas tener el 10% del valor de la vivienda como cuota inicial.

: Para acceder a este crédito, necesitas tener el 10% del valor de la vivienda como cuota inicial. Plazos flexibles : Los plazos de pago son flexibles, con opciones que van desde los 5 hasta los 30 años.

: Los plazos de pago son flexibles, con opciones que van desde los 5 hasta los 30 años. Asesoría y herramientas: El FNA proporciona herramientas para el proceso, como simuladores y preaprobados digitales.

Consideraciones adicionales:

Programa Generación FNA: Si tienes entre 18 y 28 años, puedes acceder al programa Generación FNA, que ofrece tasas de interés preferenciales y financia hasta el 90% del valor de cualquier tipo de vivienda.

Tasas de interés: Las tasas de interés varían según el nivel de ingresos del solicitante, con tasas preferenciales para aquellos con ingresos entre 0 y 2 salarios mínimos

Destinado a la financiación del precio de venta. La formalización se realiza mediante escritura pública en casos donde la unidad habitacional tiene múltiples transferencias de dominio registradas en el certificado de tradición y libertad, o cuando el avalúo comercial, llevado a cabo por una Lonja autorizada, verifica que se trata de un inmueble usado.

Características​

Tipos de vivienda: VIP, VIS y No VIS.

Sistema de amortización en UVR.

Pesos (plazo desde 5 a 20 años).

Edad para otorgamiento de crédito, entre 18 y 75 años.

Compra dentro de todo el territorio nacional.​

Antigüedad del inmueble ilimitada.

Requisitos Generales para Afiliarse y Ahorrar

Afiliación: Debe estar afiliado al Fondo Nacional del Ahorro por cesantías o por Ahorro Voluntario Contractual (AVC).

Formulario de Afiliación: Diligencia y presenta el Formulario Único de Solicitud de Afiliación.

Documento de Identificación: Adjunta una fotocopia legible de tu cédula de ciudadanía.

Requisitos para el crédito de vivienda del FNA

Afiliación: Debes estar afiliado al Fondo Nacional del Ahorro, trasladando tus Cesantías o abriendo una Cuenta de Ahorro Voluntario (AVC).

Puntaje Mínimo: Cumplir con el puntaje de calificación personal definido por la Junta Directiva del FNA.

Soporte de Ingresos: Acreditar tus ingresos anexando la documentación requerida según tu actividad económica, como desprendibles de pago, RUT o certificados de ingresos.

No estar reportado: Presentar un paz y salvo de deuda si estás reportado en centrales de riesgo.