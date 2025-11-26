La Asamblea de Antioquia solicita evaluar la suspensión temporal de Wilmar de Jesús Mejía en la UDEA

Medellín

En un comunicado externo, la Asamblea de Antioquia manifestó su preocupación por las acusaciones contra Wilmar de Jesús Mejía, quien es el representante del presidente Petro ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia, aunque recalcó que se respeta plenamente la autonomía universitaria.

No obstante, la Asamblea, mediante un documento, le hizo una serie de solicitudes al propio gobierno nacional ante los señalamientos contra Mejía de presuntos acercamientos o vínculos con estructuras criminales, en este caso disidencias de alias “Calarcá” , por lo que esperan una respuesta inmediata y contundente.

Primero, solicitan que se le abra una investigación al funcionario que lo comprometen con lo publicado en medios de comunicación. Lo segundo es que se evalúe una suspensión temporal del cargo que ostenta en la UDEA. Lo tercero es que se garantice la transparencia y se socialicen los avances y decisiones de las investigaciones. Por último, solicitan que se fortalezcan los mecanismos de verificación en este para personas que ocupan este tipo de representaciones para que no vuelvan a ocurrir situaciones similares.

“Lo anterior permitiría garantizar transparencia, proteger la institucionalidad universitaria y evitar riesgos para la confianza pública. Designar personas que no ofrezcan plena garantía de idoneidad, transparencia y solvencia ética para cargos públicos, y en especial para el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia, constituye un riesgo grave para la gobernanza, la credibilidad de la institución y la seguridad misma de la comunidad universitaria”, recalcó en el documento público.