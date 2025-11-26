Capturaron al asesino de comerciante en Támesis, junto a otros siete integrantes del Clan del Golfo

Captura de integrantes del Clan del Golfo en Támesis, Antioquia. Foto: Alcaldía de Támesis.

Támesis, Antioquia

La Alcaldía de Támesis informó la captura del presunto autor material del homicidio de Darío Vergara Blandón, conocido como El Grillo, comerciante y líder comunitario asesinado el pasado 5 de noviembre en la vereda Río Frío del municipio del suroeste antioqueño.

La detención se logró tras un operativo conjunto del Ejército Nacional y la Policía del Departamento de Antioquia, que permitió también la aprehensión de otros siete integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo que, según las autoridades, venían generando zozobra y temor en la región.

Investigaciones y detalles

El asesinato de Vergara puso fin a una racha de dos años sin homicidios en este municipio del Suroeste de Antioquia. Según los reportes oficiales, hombres armados ingresaron a su vivienda y le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar. Tras el ataque, los agresores escaparon hacia una zona boscosa, mientras la comunidad alertaba de inmediato a las autoridades al escuchar las detonaciones.

Varios testigos entregaron información clave a las autoridades, que permitió orientar las labores de búsqueda y avanzar en la identificación de los responsables.

Darío Vergara era un reconocido comerciante en el municipio de El Bagre, dueño de una tienda y administrador de La Fonda de Darío, un espacio dedicado a actividades de turismo ecológico en la vereda Río Frío.

Las autoridades confirmaron que continúan las verificaciones y procedimientos para esclarecer plenamente los móviles del homicidio y las responsabilidades de los capturados.

La Alcaldía de Támesishizo un llamado a la comunidad para mantener la calma, reportar cualquier presencia sospechosa y atender únicamente la información emitida por canales oficiales.