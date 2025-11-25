Alias “Lobo” y “Pimpón” serían los reemplazos de alias Richard del frente 36 capturado recientemente

Antioquia

El pasado 17 de noviembre de 2025 se reportó por parte de la Cuarta Brigada la captura en el municipio de Yarumal de alias “Richard”, uno de los cabecillas del frente 36 de las disidencias de alias Calarcá en el norte de Antioquia, catalogado como un golpe destacable a ese grupo guerrillero en el departamento. Ante este resultado, la inteligencia identificó a quienes serían los reemplazos de Richard.

Según el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se trataría de los ilegales con los alias de “Lobo” y “Pimpón”, cabecillas de comisión que ahora habrían asumido las tareas criminales en el norte del departamento, pero ya se les sigue la pista y solicitan apoyo a las comunidades para que también caigan en manos de la justicia.

“Como, infortunadamente, no es, sino que la Fuerza Pública neutralice a cualquiera de estos criminales para que salga uno nuevo, salió ya alias El Lobo a reemplazar a alias Richard en su labor criminal. Por él y por Ferney Roldán, alias Pimpón, estamos ofreciendo hasta 100 millones de pesos. Invitamos a toda la comunidad a que sean los ojos y los oídos de nuestra Fuerza Pública, que participen en los distintos mecanismos para ese propósito”, manifestó el mandatario.

Consejo de seguridad

El señor Rendón hizo este anuncio luego de una reunión de seguridad con algunos alcaldes del norte de Antioquia como Belmira, San José de la Montaña, Entrerríos y Santa Rosa de Osos, el Ejército, la Policía y la Fiscalía, en la que se analizó la situación en esas poblaciones y se concluyó que el delito del homicidio ha disminuido un 5%.