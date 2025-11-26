A 9 años de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc se reconocen las fallas en su implementación

Bogotá

Se cumplen 9 años de la firma del Acuerdo de Paz del año 2016 entre el Gobierno colombiano y la entonces guerrilla de las Farc. Para las partes es muy importante reconocer el acuerdo final tiene un valor y mejoró las condiciones en muchos territorios golpeados por la violencia.

Además, tiene temas verificables en materia de dejación de las armas, desmovilización, reintegración y justicia transicional. Más de 85% de los excombatientes de las Farc siguen 9 años después en su proceso de reincorporación.

Para Frank Pearl quien fue negociador del Gobierno en este proceso de paz hoy no hay un grupo como las Farc con el peso político para un acuerdo como el que lograron en el año 2016. Pero muestra dos puntos que frenaron una verdadera implementación.

“El acuerdo ha fallado en su implementación en dos temas estructurales. Uno es la reforma rural y el otro la reforma política. Esas dos tareas están pendientes. Mientras las condiciones no cambien en las regiones podríamos firmar hoy unos acuerdos de paz con todos los grupos con los que se está negociando y en un mes tenemos a los jóvenes de Colombia otra vez con uniformes diferentes, con logos diferentes delinquiendo porque no tienen otra opción. Eso no justifica la violencia, pero explica las condiciones bajo las cuales se da”.

Para Carlos Antonio Lozada de las antiguas Farc el problema de la no implementación del Acuerdo de Paz del año 2016 es la falta de voluntad política.

“Yo creo que ha hecho falta una comprensión de parte del conjunto de la sociedad, pero de manera particular de los gobiernos que han venido luego de la firma del acuerdo porque no se ha visto su integralidad para cambiar la realidad. Tenemos que tratar que con el próximo Gobierno independiente del Gobierno que sea entienda que el acuerdo puede ser como la estructura que permita elaborar un proyecto único de nación en medio de las diferencias que henos tenido y vamos a tener”.

Desde la Misión de Verificación de Naciones Unidas en nuestro país reiteraron el apoyo a este Acuerdo de Paz con las antiguas Farc y aseguraron que su nuevo mandato busca aportar en esa implementación en tres temas claves: Reincorporación social, política y económica de los exintegrantes de las Farc, garantías de seguridad para firmantes de paz, sus familias, líderes y comunidades y la reforma rural integral.