Consejo de Seguridad de la ONU renueva mandato de Misión de Verificación en Colombia

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votó hoy sobre la renovación del mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y determinó que el grupo de trabajo seguirá funcionando el país, esto cuando se cumplen 8 años de atención y vigilancia en Colombia.

La decisión fue adoptada con 13 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones.

A pesar de que la votación implica que la misión sí seguirá trabajando en Colombia por al menos un año más, en la resolución se determina que la Misión ya no tiene entre sus funciones la verificación del cumplimiento de las sentencias proferidas por la JEP y el componente étnico.

Aunque regularmente la votación para determinar la renovación del mandato es un trámite rutinario, la votación de hoy fue tensa considerando los roces recientes que ha tenido el gobierno de Gustavo Petro con las autoridades estadounidenses.

Previamente, el gobierno de Estados Unidos había criticado las funciones de la Misión, asegurando que su trabajo se había permeado de ideologías, lo que dificultaba su operación correcta en el país.

Esta decisión ocurre a menos de un mes del inicio de trabajo del nuevo jefe de la Misión, Miroslav Jenča.

Estados Unidos, principal “detractor”

Estados Unidos se abstuvo de votar por la renovación de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. Según el representante del país ante el Consejo de Seguridad, Michael Waltz, la Misión excedió “su alcance original”; sin embargo, dicen que respaldan la paz y la justicia en Colombia.

“No estamos en condiciones de refrendar esta resolución. Bajo liderazgo del presidente Trump, los Estados Unidos ya no desean ceder en nuestra posición en materia de paz y seguridad en nombre de un proceso de paz deficiente”, dijo el representante.

Waltz agregó que Estados Unidos sigue “decidido a respaldar la paz y la justicia en Colombia y nuestras relaciones con el pueblo de Colombia y con sus instituciones, relaciones que son firmes y que seguirán siéndolo mucho después de que el presidente Petro abandone su cargo y una vez que se hayan abandonado sus políticas fallidas”.

¿Qué habría ocurrido si se retiraba la Misión?

La no renovación del mandato habría tenido tres grandes consecuencias: a nivel de verificación, de financiación y de acompañamiento.

Sobre la verificación, la ONU habría dejado de hacer seguimiento a:

Sanciones restaurativas de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Garantía de reincorporación de excombatientes.

La Reforma Rural Integral.

Conversaciones y políticas de la Paz Total.

Sin estas tareas de verificación, Colombia también habría perdido parte de su confianza política ante la comunidad internacional, lo que impactaría inmediatamente el bolsillo dado que sin verificación y reportes de cómo avanza la implementación del Acuerdo, los países que envían fondos para financiar distintos proyectos, no tendrían manera de saber en qué se invierten estos recursos y podrían recortarlos.

Y el acompañamiento sería el impacto directo en territorio: esto implica el desmonte de equipos que se han desplegado en zonas rurales más afectadas por la violencia.

¿Cuánto dinero recibe Colombia de la comunidad internacional para la paz?

Los recursos que la Comunidad Internacional destina para la paz en nuestro país son canalizados por el Fondo Multidonante para la Paz en Colombia, el cual comenzó a funcionar desde 2016.

Durante 2024, el último año de reporte, el Fondo recibió 13.368.222 dólares y en total, desde el inicio de operaciones del Fondo hasta el año pasado se han recibido 251.239.186 dólares.

Según datos del Fondo, estos recursos han impulsado la financiación de 305 proyectos, ha tenido alcance en 719 municipios ubicados en su mayoría en Antioquia, Cauca, Nariño, Putumayo, Cesar, Chocó, Bolívar, Meta, Caquetá y Norte de Santander y ha beneficiado un total de 2.622.240 personas.

Los ámbitos temáticos a los que se han destinado estos recursos son cinco:

Desarrollo humano sostenible: se concentra en la Reforma Rural Integral y tareas de desminado.

se concentra en la Reforma Rural Integral y tareas de desminado. Víctimas y justicia transicional: se concentra en la estrategia de reparación integral de víctimas y acceso a verdad, justicia y no repetición.

se concentra en la estrategia de reparación integral de víctimas y acceso a verdad, justicia y no repetición. Reincorporación: se concentra en el acompañamiento de excombatientes que regresan a la vida civil.

se concentra en el acompañamiento de excombatientes que regresan a la vida civil. Comunicación para la paz: se concentra en el fortalecimiento del monitoreo y verificación del Acuerdo.

se concentra en el fortalecimiento del monitoreo y verificación del Acuerdo. La paz más allá del acuerdo: se concentra en impulsar proyectos para consolidar la paz en territorios donde operan otros grupos armados organizados como el ELN.

Los principales contribuyentes para el Fondo son Noruega, Reino Unido, Alemania, Fondo de Consolidación de la Paz, Suecia, Canadá, Suiza e Irlanda.