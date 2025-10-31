ONU renueva Misión en Colombia, pero reduce su poder: No vigilará sanciones de JEP ni capítulo étnico

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y su misión en Colombia (Foto: Caracol Radio / Getty )

Bogotá

Aunque el Consejo de Seguridad de la ONU renovó por un año la presencia de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia le redujo sus mandatos. La resolución que avaló su extensión en el país contó con 13 votos a favor y dos abstenciones entre ellas la de Estados Unidos.

De ahora en adelante la Misión de Verificación de Naciones Unidas no podrá verificar las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz, ni monitorear el capítulo étnico del Acuerdo de Paz del año 2016. Como era de esperarse también le quitó el mandato frente al cese al fuego con el ELN porque este proceso de paz se terminó.

La embajadora de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata, lamentó que el Consejo de Seguridad haya reducido los mandatos que tenía para el país.

“Debo subrayar que el deseo colombiano, compartido con la amplia mayoría de miembros, era preservar tanto la justicia transicional, y el capítulo étnico dentro del mandato extendido. El modelo de justicia centrado en las víctimas, en un modelo internacionalmente reconocido incluso por este mismo Consejo. Continuaremos en todo caso con su implementación. Señor presidente, la integralidad del acuerdo de 2016 exige que su implementación sea coherente, equilibrada y coordinada, pues todos sus puntos contribuyen de manera conjunta a los objetivos de la paz”.

Lo que seguirá verificando la ONU en Colombia

Al renovarse por un año más la Misión de Verificación de Naciones Unidas podrá seguir haciendo vigilancia a la:

Reincorporación social, política y económica de los exintegrantes de las Farc.

Garantías de seguridad para firmantes de paz, sus familias, líderes y comunidades.

Reforma rural integral.

Además, continuará con su presencia en el territorio en cerca de 300 municipios, los más afectados por el conflicto como un agente protector para las comunidades a través de sus observadores militares y policías internacionales desarmados, voluntarios de Naciones Unidas y funcionarios.

También seguirá haciendo una mediación en momentos críticos y apoyando las liberaciones de secuestrados

El impacto para la JEP de no contar con la verificación de la ONU

Al quitarle este mandato se deja de contar con:

La verificación de que las personas sancionadas por la JEP cumplan con sus sentencias.

Que las autoridades del Estado colombiano establezcan las condiciones necesarias para el cumplimiento de estas sanciones propias.

Se deja de contar con el monitoreo y el seguimiento a casos individuales de especial interés.

No se tendrán los informes que la Misión de verificación de Naciones iba a elaborar para entregarle a la Jurisdicción Especial para la Paz y que serían una alerta a la hora de investigar un posible incumplimiento.

El no monitoreo del capítulo étnico

La Misión en Colombia no podrá hacer vigilancia a las salvaguardas de los derechos ya reconocidos de los pueblos étnicos a nivel nacional e internacional, ni tampoco monitorear las acciones específicas en cada uno de los puntos del Acuerdo de Paz del año 2016 que reconocía en sui conjunto el impacto desproporcionado que sufrieron los pueblos étnicos durante el conflicto armado.