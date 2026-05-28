Capturaron a más de 20 integrantes de banda ‘Los Pinos’ en Bogotá: recibían órdenes desde cárceles

La Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad dieron a conocer un nuevo golpe contra la criminalidad con la desarticulación de la banda delincuencial ‘Los Pinos’.

En un operativo, fueron capturados 19 hombres y 3 mujeres que se dedicaban al tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en las localidades de Usaquén y San Cristóbal.

De acuerdo con las investigaciones, dentro de los imputados se encuentra alias ‘Costa’, uno de los cabecillas de este grupo delincuencial. Desde la cárcel de Cómbita, al parecer ‘Costa’ coordinaba todo el actuar criminal de este grupo delincuencial y habría cometido el homicidio de un patrullero en el barrio El Restrepo en 2022.

Modus operandi de la banda ‘Los Pinos’

Su modo de delinquir, de acuerdo con el informe de las autoridades, consistía en la venta y distribución de estupefacientes bajo la modalidad de menudeo (pequeñas dosis), a través de habitantes de calle en cambuches y expendedores en los diferentes parques y vías públicas de los barrios La Gloria y Los Libertadores.

Traían la droga desde la localidad de Usme en taxis y, posteriormente, esta era dosificada en viviendas y distribuida a los expendedores de este grupo delincuencial.

Se pudo establecer que marcaban la droga con un logo característico de un oso panda, así como en parques, canchas de fútbol y paredes de algunos barrios donde tenían injerencia criminal.

Miembros de la banda ‘Los Pinos’ que fueron capturados

Además de alias ‘Costa’, también fue capturado alias ‘Santandereano’, quien sería el segundo al mando y quien, presuntamente, coordinaba las extorsiones, homicidios y la venta de estupefacientes desde la cárcel de Jamundí.

Se le atribuye un homicidio el 17 de enero del 2026 a una persona por tráfico de estupefacientes y extorsión.

Alias ‘Vega’ tercero de la organización criminal, quien ordenaba el actuar criminal y sería el responsable de dos homicidios, uno en 2025 por ajuste de cuentas y otro este año por temas pasionales

También fueron capturados tres sicarios, entre ellos alias ‘Quintero’, quien sería el jefe de sicarios y, al parecer, habría cometido los homicidios ordenados por este grupo delincuencial. Alias ‘Millos’ y ‘Jerson’ eran sicarios de esta organización criminal y fueron capturados por un doble asesinato en San Cristóbal.

Por otra parte, también fueron capturados alias ‘Suegro’, quien tenía el rol de transportador y era quien conducía los taxis que eran utilizados para transportar la droga, y alias ‘Mono’, ‘Chiqui’, ‘Moreno’, ‘Empanada’, ‘Pinky’, ‘Brayan’, ‘Daniel’ y ‘Rogelio’, expendedores de este grupo delincuencial.

A los capturados les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir, homicidio, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y falsedad marcaria.

La mayoría de sus integrantes contaban con antecedentes por homicidio, extorsión, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, porte de armas de fuego, hurto, amenazas, feminicidio y lesiones personales.

Un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a 16 de estas personas.

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