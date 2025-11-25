¡Nueva caída! Precio oficial del dólar en Colombia para HOY, 25 de noviembre, según Banrep

Recientemente, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habló acerca de lo que espera que suceda con la economía de su país el próximo año, luego de que muchos expertos a nivel mundial, establecieran la posibilidad de que entraran en una recesión. Frente a esto, comentó que la agenda arancelaria de Donald Trump, en conjunto con los acuerdos comerciales, ayudarían a fortalecer la situación de EE.UU.

Además, estableció que el reciente cierre de gobierno, que tuvo una duración de más de 40 días, no habría tenido ninguna repercusión negativa en la economía de Estados Unidos, pues también defendió el acuerdo que fue firmado por Trump para finalizar dicho cierre, asegurando que este sería muy beneficioso y esto se vería reflejado hasta el año siguiente.

Los desafíos de la economía de Estados Unidos

Sin embargo, a pesar del optimismo, también se mostró realista frente a diversas situaciones que enfrentan, pues comentó que si bien el panorama es muy bueno, es evidente que muchos países se encuentran a la expectativa de lo que pueda suceder, lo que de cierto modo establece una presión sobre su economía. Además, señaló que el gobierno es consciente de que sectores como el inmobiliario, enfrentan dificultades.

Precio del dólar en Colombia

El precio de la divisa estadounidense ha presentado una gran cantidad de fluctuaciones en los últimos meses, mostrando tanto grandes caídas, como importantes repuntes, los cuales han tenido su precio variando entre los $3.800 y $4.000 pesos colombianos, teniendo excepciones como la que se evidenció en semanas recientes, donde llegó a un mínimo cercano a los $3.700 COP.

Siguiendo con esto, el día de hoy, 25 de noviembre, el dólar tuvo una leve caída de un valor cercano a los $4 pesos colombianos, que se puede ver poco significativa frente que a los importantes aumentos de más de $50 pesos que ha tenido la divisa estadounidense en los últimos días.

Con base en esto, y según la información presentada en la página web del Banco de la República, el precio de apertura del dólar para el 25 de noviembre, es de $3.808 pesos colombianos.

Precio del dólar en ciudades de Colombia

Encuentre a continuación un promedio ponderado de los precios de compra y venta del dólar en diferentes ciudades del país. Recuerde que al tratarse de un promedio establecido con base en diferentes entidades, este precio no se debe tomar con un valor fijo, sino como una referencia la cual puede variar.

Bogotá D.C. — Compra: $3,743 | Venta: $3,861

— | Medellín — Compra: $3,719 | Venta: $3,869

— | Cali — Compra: $3,727 | Venta: $3,873

— | Cartagena — Compra: $3,600 | Venta: $3,890

— | Cúcuta — Compra: $3,730 | Venta: $3,770

