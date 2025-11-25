En la frontera existe tensión luego que EE.UU designara el Cartel de los Soles como grupo terrorista

Frontera

Según lo indicó William Gómez, analista en temas fronterizo y ciudadano del vecino país, es indiscutible el temor que existe entre la comunidad venezolana, por las acciones que esté haciendo o pretenda hacer el gobierno de los Estados Unidos en ese país.

Temor que se incrementó en las últimas horas luego de las alertas del gobierno de Donald Trump sobre las operaciones aéreas en Venezuela y la designación del Cartel de los Soles como una organización terrorista. Ante esto, no descarta un éxodo migratorio de venezolanos, que salgan de su país, por temor a lo que pueda pasar.

“A medida que el Gobierno de Estados Unidos vaya manifestándose con algunos comunicados de Cartel de los Soles, como una figura de terrorismo externa activa”, la tensión se va a incrementar, indicó Gómez.

Argumentó que “sabemos que entre este Cartel de los Soles, públicamente el gobierno de los Estados Unidos ha nombrado a líderes actuales del gobierno venezolano. Entre esos, tanto del partido de gobierno como del mismo gobierno. Desde el presidente, ministros, viceministros, entre otros. Esto preocupa y manifiesta aún más la incertidumbre en la población y genera todo este movimiento y todas estas prevenciones que están haciendo a nivel del entorno geopolítico de Venezuela”.

No se descarta nuevo éxodo de migrantes venezolanos.