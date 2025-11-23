Internacional

No apoyo a Maduro, ni una invasión:Petro dice que incursión de EEUU en Venezuela quebraría Ecopetrol

El presidente Gustavo Petro aseguró que no apoya a Nicolás Maduro, pero también se refirió en contra a una intervención por parte de Estados Unidos.

Presidente de Colombia, Gustavo Petro, de Estados Unidos, Donald Trump, y de Venezuela, Nicolás Maduro.

El presidente Gustavo Petro aseguró explicitamente que no apoya a Nicolás Maduro, pero a la vez se refirió en contra de una posible invasión a Venezuela. El mandatario reiteró que quiere “una solución política y pacífica” en ese país.

“Yo no apoyo a Maduro, quiero una solución política y pacífica en Venezuela, pero no apoyo una invasión”, aseguró.

Según el presidente, las causas de la guerra en Ucrania y de una posible invasión en Venezuela son por un presunto deseo de Estados Unidos de quedarse con el petróleo de esos territorios.

Este pronunciamiento se da en respuesta a una afirmación del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

“Creo que hay muchas posibilidades de que, si algo ocurre con Rusia y Ucrania, si algo ocurre en Venezuela, veamos una caída drástica de los precios del petróleo”, dijo Bessent.

El mandatario colombiano aseguró que, si esto llegara a suceder, produciría la quiebra de Ecopetrol.

“Se desplomarán los precios internacionales y el petróleo será monopolio árabe, EEUU quedará con petróleo pesado y Ecopetrol entrará a números rojos”, expresó Petro.

